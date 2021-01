Temperatura Máxima de hoje (24/01) exibe Guardiões Da Galáxia 2

A Temperatura Máxima de hoje, domingo, 24 de janeiro de 2021, exibe o filme “Guardiões Da Galáxia volume 2″, a partir das 12h30, na Rede Globo. O longa tem 2 horas e 18 minutos de duração.

Lançado com aclamação da crítica em 2017, Guardiões Da Galáxia volume 2 é uma rara sequência de super-heróis que muitos críticos e fãs concordam que viveu à altura dos padrões estabelecidos pelo impressionante filme original.

Engraçado, cheio de ação e surpreendentemente sincero, a sequência de super-heróis do ex-diretor do Troma James Gunn viu o retorno de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Bradley Cooper como os Guardiões titulares da Galáxia. Novas adições ao elenco incluíram o ícone dos anos 80, Kurt Russell como o pai do Senhor das Estrelas, um alienígena semelhante a um deus chamado Ego que a princípio parece ser tudo que Peter está procurando em uma figura paterna. A seguir, conheça a sinopse da Temperatura Máxima de hoje.

O que vai passar hoje na Temperatura Máxima de hoje? A Temperatura Máxima de hoje vai exibir “Guardiões Da Galáxia volume 2”, logo após Esporte Espetacular. Sinopse da Temperatura Máxima de hoje: agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Enquanto isso, tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill. Trilha sonora de Guardiões Da Galáxia volume 2

Guardiões da Galáxia Vol. 2, título do filme da Temperatura Máxima de hoje, é também o álbum da trilha sonora do filme da Marvel Studios e apresenta as músicas presentes na mixtape de Peter Quill no filme. O álbum foi lançado pela Hollywood Records em 21 de abril de 2017.