Temperatura Máxima exibe hoje a continuação de Matrix, uma das maiores sagas do cinema

O domingo de cinema na televisão aberta traz de volta um dos maiores universos da ficção científica mundial. A Temperatura Máxima hoje, 7 de junho, exibe o longa Matrix Resurrections, o quarto capítulo da saga que revolucionou a história do cinema e os efeitos visuais na virada do milênio. O público pode acompanhar a jornada de Neo e Trinity a partir das 13h40, logo após o Esporte Espetacular.

A história de Matrix Resurrections, filme da Temperatura Máxima

A trama de Matrix Resurrections revisita a clássica premissa da escolha humana em meio a uma realidade simulada. Anos após os eventos da trilogia original, o protagonista vivido por Keanu Reeves se encontra inserido em uma rotina aparentemente comum sob a identidade civil de Thomas Anderson. Ele faz uso de medicamentos prescritos e trabalha na criação de jogos eletrônicos, mas sofre com lapsos de memória e visões perturbadoras que parecem reais demais para serem apenas sonhos.

A calmaria aparente se desfaz quando uma nova versão de Morpheus e a jovem revolucionária Bugs cruzam o caminho do programador para oferecer novamente a fatídica escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha. Ao optar pela verdade, Neo descobre que a Matrix se tornou muito mais forte, complexa e perigosa do que em suas experiências passadas. Sua missão central passa a ser o resgate de Trinity, que também está aprisionada no sistema sob uma nova identidade familiar, alheia ao seu passado de guerreira.

Quem não conseguir acompanhar a Temperatura Máxima ao vivo na TV aberta ou preferir assistir ao filme sem intervalos comerciais tem a opção de recorrer ao ambiente digital da Rede Globo. O filme Matrix Resurrections pode ser acessado de forma online por meio do Globoplay, a plataforma de streaming oficial da emissora.

Os usuários que possuem cadastro gratuito na plataforma conseguem acompanhar o sinal da emissora ao vivo por meio da função de transmissão em tempo real, bastando selecionar a opção de canais ao vivo durante o horário de exibição na TV. Já os assinantes dos pacotes premium que incluem canais adicionais ou parcerias de catálogo podem encontrar o título disponível para exibição sob demanda na plataforma, permitindo pausar, retroceder e assistir ao longa-metragem a qualquer momento do dia por meio de televisores conectados, smartphones, computadores ou tablets.

Keanu Reeves tinha quantos anos?

Um dos grandes atrativos do longa é o retorno do astro Keanu Reeves ao papel que consolidou sua carreira global. Nascido em setembro de 1964, o ator canadense tinha 55 anos quando começou a filmar a produção e celebrou a estreia oficial do longa-metragem nos cinemas aos 57 anos de idade, em dezembro de 2021. O amadurecimento real do artista foi incorporado de forma proposital à narrativa cinematográfica.

O roteiro utiliza o envelhecimento físico de Neo de forma inteligente dentro da própria simulação das máquinas. Em vez de recorrer ao rejuvenescimento digital exacerbado, a produção abraça a maturidade de Keanu Reeves para mostrar o peso do tempo e dos sacrifícios feitos pelo herói nas décadas que se passaram desde o desfecho de Matrix Revolutions. O elenco estelar traz ainda nomes de peso como Carrie-Anne Moss, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II e Jessica Henwick, além das vozes consagradas da dublagem brasileira como Márcia Coutinho, Rodrigo Oliveira, Evie Saide, Thadeu Matos e Garcia Júnior.

Quais são os títulos que compõem a saga Matrix

A franquia Matrix é composta por quatro filmes principais em sua linha temporal cinematográfica oficial. A jornada começou com o revolucionário Matrix, lançado no ano de 1999. O sucesso estrondoso deu origem a duas sequências diretas gravadas de forma simultânea e lançadas com poucos meses de diferença, que são Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

Quase duas décadas após o encerramento da trilogia inicial, a diretora Lana Wachowski retornou de forma solitária ao comando da franquia para dar vida a Matrix Resurrections. Além das produções em live-action lançadas nos cinemas, o universo expandido conta com Animatrix, uma antologia de curtas-metragens em animação que explora o passado da guerra entre humanos e máquinas, além de diversos jogos eletrônicos que complementam a rica mitologia da história.