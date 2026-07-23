Resumo de Quem Ama Cuida de quinta(23/7): Suely denuncia Ademir por assédio

A pressão sobre Ademir começa a aumentar nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. No episódio desta quinta-feira, 23 de julho, Suely toma uma atitude decisiva ao formalizar uma denúncia de assédio contra o ex-chefe, enquanto Adriana acompanha de longe um momento que pode mudar os rumos da história.

Depois de ouvir o relato de Adriana sobre todas as injustiças cometidas por Ademir, Suely decide levar o caso adiante. Ela procura Pedro e comunica que quer ser representada pelo advogado na denúncia contra o empresário. Os dois seguem para a delegacia para registrar oficialmente a queixa, sem perceber que Adriana e Mau Mau observam a movimentação à distância.

Enquanto isso, a disputa pelo controle da joalheria continua provocando conflitos. Tiago perde o controle e ameaça Ulisses, Pilar e Ingrid, mostrando que está disposto a tudo para não perder espaço na empresa. Ao mesmo tempo, Ademir tenta manter sua influência ao se oferecer para ajudar Ingrid na administração da joalheria.

Em outra frente, Fábia alerta Carmita de que ela foi vítima de um golpe financeiro e recomenda que a amiga procure a polícia. A situação deixa Carmita cada vez mais preocupada. Já Brigitte surpreende ao enviar flores para César, enquanto Mirtes percebe que Joel demonstra um interesse cada vez maior por Adriana.

O capítulo ainda mostra Ulisses dividido diante da proposta de Silvana, que pretende oferecer dinheiro para que ele mude seu voto e garanta a permanência de Tiago na joalheria. A possibilidade revolta Fábia, que reprova a postura do amigo.

O que acontece nos capítulos de sexta e sábado de Quem Ama Cuida ?

A denúncia contra Ademir começa a surtir efeito na sexta-feira (24). Adriana comemora ao descobrir que o empresário será oficialmente notificado. Paralelamente, Ingrid assume a presidência da joalheria após vencer a votação do Conselho, enquanto Tiago se recusa a participar da transição e afunda ainda mais em sua crise pessoal. Embriagado, ele procura Bruna e pede que ela abandone Pedro para ficar com ele, sem imaginar que o advogado escuta toda a conversa.

Também na sexta, Carmita e Fábia descobrem que Edson fugiu do hotel sem pagar a conta, Elisa teme que Ademir tente se vingar de Adriana e Nancy percebe a crescente aproximação entre Mirtes e Camilo.

Já no capítulo de sábado (25), Tiago acorda no sofá da casa de Bruna e Pedro, aumentando o constrangimento entre os personagens. Carmita confirma que foi vítima de um golpe aplicado por Edson, enquanto Ademir recebe um e-mail anônimo com ameaças. Pouco depois, Suely revela a Adriana que foi a autora da mensagem e promete transformar a vida do advogado em um verdadeiro pesadelo.

O episódio ainda mostra Silvana resgatando Tiago da casa de Bruna, Otoniel lamentando o fracasso de seu encontro com Elza, Rosa desconfiando que Elenice sofre nas mãos do marido e, por fim, a novela entrega mais um mistério ao revelar a verdadeira identidade de Francesca, preparando novos desdobramentos para a trama.