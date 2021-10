Temperatura Máxima hoje (24/10) vai passar Velozes & Furiosos 5

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 24/10, vai exibir a ação “Velozes & Furiosos 5 – Operação Rio” de 2011, às 12h30. A duração original total do filme é de 2h10.

O longa metragem de Richard Curtis conta a história de Dom e Brian, que continuam fugindo da polícia e se escondem no Rio de Janeiro. Eles terão que realizar uma última missão na cidade e, para isso, vão reunir uma equipe de super pilotos.

Dominic Toretto e sua equipe de pilotos de rua planejam um assalto massivo para comprar sua liberdade enquanto estão na mira de um poderoso traficante brasileiro e um perigoso agente federal.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje, domingo?

Desde que o ex-policial Brian O’Conner (Paul Walker) e Mia Torretto (Jordana Brewster) libertaram seu irmão Dom (Vin Diesel) da custódia, eles viajaram de fronteira a fronteira para fugir das autoridades. No Rio de Janeiro, eles devem fazer um último trabalho antes de ganhar sua liberdade para sempre. Reunindo sua equipe de pilotos de elite, Brian e Dom sabem que precisam enfrentar o empresário corrupto que os quer mortos, antes que o agente federal (Dwayne Johnson) em sua pista os encontre.

Título Original: Fast Five

Elenco Dwayne Johnson; Elsa Pataky; Gal Gadot; Joaquim De Almeida; Jordana Brewster; Ludacris Ludacris; Paul Walker; Sung Kang; Tyrese Gibson

Direção Justin Lin

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Assista o vídeo do trailer da Temperatura Máxima hoje

Qual a programação da Globo hoje 24/10/21?

05:10 Corujão II – O Outro Lado Do Paraíso

06:25 Santa Missa

07:25 Globo Comunidade

07:55 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:30 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Velozes & Furiosos 5 – Operação Rio

14:35 Zig Zag Arena

15:50 Futebol

18:05 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Domingo Maior – Corações De Ferro

01:25 Cinemaço – Batalha Dos Impérios

02:55 Corujão I – Jesse Stone: Perdido No Paraíso

Acompanhe:

Sessão da tarde da semana