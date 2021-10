Sessão da Tarde da semana: programação de filmes de 25/10 a 29/10

A Sessão da Tarde da semana que vem está com uma seleção de filmes que agrada a todos os gostos. Com drama, comédia e romance na programação, os longas que vão ser exibidos de 25 a 29 de outubro de 2021 terão início às 15h00, depois do Jornal Hoje. Já prepare a sua agenda!

Segunda-feira, 25 de outubro – Uma Prova De Amor – Sessão da Tarde da semana

Anna, uma garota de 11 anos está acostumada a se submeter a constantes procedimentos médicos para prolongar a vida da irmã mais velha, Kate, que tem leucemia. Porém, apesar de acostumada, ela também está cansada desta vida cheia de médicos, sendo que nem doente ela está. Além disso, agora ela terá que doar um rim para a irmã. Assim, ela resolve procurar um advogado para se emancipar dos pais.

Título Original: My Sister’s Keeper

Elenco: Cameron Diaz, Jason Patric, Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Alec Baldwin, Jeffrey Markle, Heather Wahlquist, Joan Cusack

Direção: Nick Cassavetes

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde:

Terça-feira, 26 de outubro – Muito Bem Acompanhada

Kat foi abandonada pelo noivo no altar dois anos atrás, agora sua irmã Amy está prestes a se casar e um dos padrinhos da cerimônia será logo quem: o ex-noivo de Kat. Desesperada, ela contrata Nick, um acompanhante, para ser o seu par durante o casamento, para todos verem que ela já superou o término. No entanto, ela não esperava que Nick fosse ser tão charmoso.

Título Original: The Wedding Date

Elenco: Amy Adams, Debra Messing, Dermot Mulrone, Jack Davenport, Jeremy Sheffield, Peter Egan, Sarah Parish

Direção: Clare Kilner

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde de terça-feira:

Quarta-feira, 27 de outubro – A Última Palavra é filme da Sessão da Tarde da semana

Harriet é uma mulher bem sucedida e resolve contratar uma jornalista para escrever seu obituário, descrevendo quais foram seus grandes feitos. No entanto, ela fica insatisfeita com o resultado inicial do trabalho e então decide partir em uma grande aventura para reescrever sua história de vida. Assim, ela também começa uma amizade inesperada com a jovem Anne.

Título Original: The Last Word

Elenco: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Anne Heche, Thomas Sadoski

Direção: Mark Pellington

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama e Comédia

Horário: 15h

Veja o trailer do filme da Sessão da Tarde:

Quinta-feira, 28 de outubro – Romeu e Julieta

Várias versões do famoso casal da obra de William Shakespeare já ganharam espaço nas telinhas, o filme que será exibido na Sessão da Tarde desta semana é uma das adaptações mais recentes da história. Foi lançado em 2013 e estrelado por Hailee Steinfeld e Douglas Booth. Na história, os jovens Romeu e Julieta se apaixonam, porém, há um problema, suas famílias, os Montecchios e os Capuletos, são inimigas.

Título Original: Romeo & Juliet (2013)

Elenco: Douglas Booth, Christian Cooke, Hailee Steinfeld, Kodi Smit-Mcphee, Lesley Manville, Paul Giamatti

Direção: Carlo Carlei

Nacionalidade: Inglesa

Gênero: Romance e Drama

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde:

Sexta-feira, 29 de outubro – Super Escola de Heróis – Sessão da tarde da semana

Will Stronghold é filho de dois dos maiores super-heróis do mundo, conhecidos como The Commander e Jetstream. Agora na adolescência, ele começa a estudar na Sky High, uma instituição de educação destinada aos filhos dos heróis, porém, o rapaz ainda não conseguiu descobrir quais são seus poderes, ou se é que ele realmente tem algum, o que o deixará com problemas.

Título Original: Sky High

Elenco: Kurt Russel, Kelly Preston, Lynda Carter, Danielle Panabaker, Michael Angarano, Bruce Campbell

Direção: Mike Mitchell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde desta sexta:

