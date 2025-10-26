Cinema & TV

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Ghostbusters

Filme começa após o Globo Esporte

Escrito por Anny Malagolini
Temperatura Máxima hoje Foto: Sony

A Temperatura Máxima deste domingo, 26 de outubro, vai exibir “Ghostbusters: mais além”, a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular. O filme é um remake dos anos de 1980, que foi um sucesso dos cinemas. É clima de Halloween!.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje

Inspirado tanto nos filmes dos anos 1980 de Steven Spielberg quanto na obra do próprio pai, Caça-Fantasmas: Mais Além, de Jason Reitman, conta a história de uma família que vive no interior muito tempo depois de um pai invisível ter saído de cena. E ele não foi o único. A mãe solteira Callie (Carrie Coon) não vê o pai desde bebê.

Agora, após a morte do velho distante, ela herdou a fazenda decrépita dele no meio de Oklahoma, e é uma “casa de assassinato” perfeita, para citar seu filho adolescente Trevor (Finn Wolfhard). Mas não se incomode com ele; o rapaz está apenas chateado por ter sido forçado a ir para o interior. Felizmente, seu ânimo logo melhora por causa da proverbial vizinha que trabalha no restaurante local.

A caçula da família, Phoebe (Mckenna Grace), tem mais dificuldade em encontrar seu lugar. De óculos e introvertida, ela sabe que ninguém sequer reconhece sua ironia. Pelo menos ninguém vivo. Enquanto faz amizade na escola com outro pária que se autodenomina Podcast (Logan Kim) e seu professor de ciências desajeitado ( Paul Rudd ), ela se interessa mais pelo invisível.

Indiscutivelmente mais do que qualquer “sequência de legado” que já vimos, a importância da herança pesa bastante em Caça-Fantasmas: Mais Além – às vezes, até o sobrecarrega. Este é um filme de um filho que literalmente presta homenagem à maior obra do pai, e um filme de um estúdio que tenta corrigir o curso depois que sua tentativa anterior de ressuscitar a marca Caça-Fantasmas se inclinou demais para o outro lado, tratando o material como apenas mais uma configuração conceitual para esquetes improvisados.

Bem, Mais Além não comete esse erro. Além da já mencionada ponderação de suas imagens, há piscadelas e cutucadas bajuladoras suficientes para encher um Twinkie de 270 quilos. Se você assistiu aos trailers, já conhece os cães demoníacos, os marshmallows ambulantes e pode esperar que outros monstros familiares façam bis.

Felizmente, isso funciona principalmente devido à qualidade dos novos elementos . Ao contrário de outras sequências tradicionais que simplesmente seguem o ritmo de seus antecessores, é quando Reitman se concentra na dinâmica familiar de Phoebe e introduz um senso de humor nitidamente mais natural e jovial, próprio do cineasta de Juno , que sua versão dos Caça-Fantasmas realmente se destaca.

Veja também a Sessão da Tarde da Semana

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 27 a 31 de outubro

Rainha da Sucata vai substituir A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Um Milagre Inesperado

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Hitch – Conselheiro Amoroso

Domingo Maior hoje exibe o filme Vingança a Sangue Frio

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e quais são as 2 duplas eliminadas

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes