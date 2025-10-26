Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Ghostbusters

A Temperatura Máxima deste domingo, 26 de outubro, vai exibir “Ghostbusters: mais além”, a partir das 12h30, logo após o Esporte Espetacular. O filme é um remake dos anos de 1980, que foi um sucesso dos cinemas. É clima de Halloween!.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje

Inspirado tanto nos filmes dos anos 1980 de Steven Spielberg quanto na obra do próprio pai, Caça-Fantasmas: Mais Além, de Jason Reitman, conta a história de uma família que vive no interior muito tempo depois de um pai invisível ter saído de cena. E ele não foi o único. A mãe solteira Callie (Carrie Coon) não vê o pai desde bebê.

Agora, após a morte do velho distante, ela herdou a fazenda decrépita dele no meio de Oklahoma, e é uma “casa de assassinato” perfeita, para citar seu filho adolescente Trevor (Finn Wolfhard). Mas não se incomode com ele; o rapaz está apenas chateado por ter sido forçado a ir para o interior. Felizmente, seu ânimo logo melhora por causa da proverbial vizinha que trabalha no restaurante local.

A caçula da família, Phoebe (Mckenna Grace), tem mais dificuldade em encontrar seu lugar. De óculos e introvertida, ela sabe que ninguém sequer reconhece sua ironia. Pelo menos ninguém vivo. Enquanto faz amizade na escola com outro pária que se autodenomina Podcast (Logan Kim) e seu professor de ciências desajeitado ( Paul Rudd ), ela se interessa mais pelo invisível.

Indiscutivelmente mais do que qualquer “sequência de legado” que já vimos, a importância da herança pesa bastante em Caça-Fantasmas: Mais Além – às vezes, até o sobrecarrega. Este é um filme de um filho que literalmente presta homenagem à maior obra do pai, e um filme de um estúdio que tenta corrigir o curso depois que sua tentativa anterior de ressuscitar a marca Caça-Fantasmas se inclinou demais para o outro lado, tratando o material como apenas mais uma configuração conceitual para esquetes improvisados.

Bem, Mais Além não comete esse erro. Além da já mencionada ponderação de suas imagens, há piscadelas e cutucadas bajuladoras suficientes para encher um Twinkie de 270 quilos. Se você assistiu aos trailers, já conhece os cães demoníacos, os marshmallows ambulantes e pode esperar que outros monstros familiares façam bis.

Felizmente, isso funciona principalmente devido à qualidade dos novos elementos . Ao contrário de outras sequências tradicionais que simplesmente seguem o ritmo de seus antecessores, é quando Reitman se concentra na dinâmica familiar de Phoebe e introduz um senso de humor nitidamente mais natural e jovial, próprio do cineasta de Juno , que sua versão dos Caça-Fantasmas realmente se destaca.

