Temperatura Máxima hoje vai passar Homem-Formiga, da Marvel

Hoje, domingo (31/01), a Temperatura Máxima da Rede Globo vai exibir o filme “Homem-Formiga” da Marvel. O longa vai ao ar a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Homem-Formiga é um filme de super-heróis de 2015, baseado no super-herói da Marvel Comics de mesmo nome . É o décimo segundo filme do Universo Cinematográfico da Marvel e o sexto e último filme da Fase Dois . O filme foi lançado em 14 de julho de 2015 internacionalmente e em 17 de julho de 2015 nos Estados Unidos

Qual filme vai passar na temperatura máxima hoje?

Dr. Hank Pym, o inventor da fórmula/ traje que permite o encolhimento, anos depois da descoberta, precisa impedir que seu ex-pupilo Darren Cross consiga replicar o feito e vender a tecnologia para uma organização do mal. Depois de sair da cadeia, o trambiqueiro Scott Lang está disposto a reconquistar o respeito da ex-mulher, Maggie e, principalmente, da filha.

Com dificuldades de arrumar um emprego honesto, ele aceita praticar um último golpe. O que ele não sabia era que tudo não passava de um plano do Dr. Pym que, depois de anos observando o hábil ladrão, o escolhe para vestir o traje do Homem-Formiga.

O filme é dirigido por Peyton Reed e estrelado por Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man , Evangeline Lilly como Hope van Dyne , Corey Stoll como Darren Cross / Yellowjacket , Bobby Cannavale como Jim Paxton , Michael Peña como Luis , TI como Dave , Anthony Mackie como Sam Wilson / Falcon , Wood Harris como Gale , Judy Greer como Maggie Lang , David Dastmalchiancomo Kurt e Michael Douglas como Hank Pym .

Veja o trailer do filme da Temperatura Máxima:

23h25 – Domingo Maior – Em Ritmo de Fuga

O jovem Baby tem uma mania curiosa: precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Excelente motorista, ele é o piloto de fuga oficial dos assaltos de Doc, mas não vê a hora de deixar o cargo, principalmente depois que se vê apaixonado pela garçonete Debora.