Téo é pai de Salete e só descobre com ajuda de Vilma

Em Mulheres Apaixonadas, Téo (Tony Ramos) sempre soube que seu filho Lucas (Victor Cugula) era irmão de Salete (Bruna Marquezine). No entanto, o músico pensava que o parentesco deles vinha apenas do lado de Fernanda (Vanessa Gerbeli), mãe dos dois, e que a dupla contava com pais diferentes. No entanto, antes do final de Mulheres Apaixonadas, Téo descobre que é pai da menina.

Como Téo descobre que é pai de Salete em Mulheres Apaixonadas

Após a morte de Fernanda, Vilma - vizinha e melhor amiga da mãe da Salete - resolve contar para o Téo que Fernanda desconfiava que ele pudesse ser o pai da menina. A conversa é motivada por uma visita desastrosa de Téo para Salete, já que a avó megera da menina, Inês (Manoelita Lustosa), tenta impedir que os dois se vejam e busca arrancar dinheiro de Téo, cobrando para que ele possa sair com a menina.

O personagem de Tony Ramos resolve desabafar com Vilma sobre a situação e então é atingindo por uma informação totalmente inesperada.

"A Fernanda achava que a Salete podia ser sua filha também, tanto quanto o Lucas. Ela nunca teve certeza disso, mas você podia procurar saber", diz Vilma, na esperança de salvar a menina de um futuro ruim ao lado do avó. Téo fica intrigado e então resolve fazer um teste de DNA com Salete para saber a verdade. No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, ele recebe o resultado e descobre que, de fato, é o pai da garota.

Com o documento em mãos, Téo vai até Salete e diz que a partir de então ela pode chamá-lo de papai e não mais por seu nome. Para Inês, ele revela que ficará com a menina e deixa a interesseira de mãos abandonado. Após o resultado, Salete vai morar com Téo e sua nova namorada, Laura (Carolina Kasting).

Irmão de Salete, Lucas, que é filho de Téo com Fernanda, mas foi criado pelo músico com Helena (Christiane Torloni), continua sendo cuidado por ambos após o fim do casamento da dupla.

Como estão Salete e Lucas hoje?

Victor Cugula tinha 7 anos de idade quando interpretou Lucas, filho de Téo com Fernanda, na novela Mulheres Apaixonadas. Já Bruna Marquezine tinha 6 anos e completou 7 enquanto o folhetim estava sendo gravado. A dupla tem apenas seis meses de diferença. Enquanto Bruna continuou na atuação, Victor abandonou a carreira algum tempo depois.

Hoje aos 27 anos, Victor Cugula é produtor musical e DJ. No Instagram, o rapaz tem mais de 18 mil seguidores e costuma viralizar quando cita algum de seus trabalhos quando criança nas redes sociais. No texto de descrição da bio no Instagram, ele brinca "sim, eu sou o Lucas", por conta da alta procura pelo perfil do rapaz passou quando a reprise da obra de Manoel Carlos estreou.

Victor Cugula também é conhecido pelo folhetim de Gloria Perez O Clone, em que interpretou Leo na infância, além de Começar de Novo (2004) e Alma Gêmea (2005 - 2006), sua última novela da carreira.

Bruna Marquezine é um nome que dispensa apresentações, aos 28 anos de idade a jovem é uma das atrizes mais conhecidas do país e já até começou carreira internacional. Em Hollywood, ela foi uma das protagonistas do filme de herói Besouro Azul, em 2023.

Já no Brasil, ele coleciona trabalhos em filmes, séries e novelas. Seu último trabalhos foram Maldivas (2022), Deus Salve O Rei (2018), Oitavo (2017), Nada Será como Antes (2016) e I Love Paraisópolis (2015).

