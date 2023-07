Terra e Paixão: Antônio vai ser preso?

Antônio é o todo poderoso de Nova Primavera, manda em tudo e todos e causa na vida de muitos da cidade. No entanto, nos próximos capítulos de Terra e Paixão quem se dará mal na trama será ele, ao virar alvo de Gentil (Flávio Bauraqui), que armará uma emboscada para que o fazendeiro vivido por Tony Ramos seja preso na novela de Walcyr Carrasco.

Por que Antônio vai ser preso na novela Terra e Paixão?

Antigo rival de Gentil, que teve um caso com Agatha (Bianca Bin) no passado, Antônio será vítima do pai de Jonatas (Paulo Lessa) nos próximos capítulos de Terra e Paixão. O personagem de Flávio Bauraqui vai esconder drogas em um dos caminhões do fazendeiro e depois fará uma denúncia para a polícia, que interceptará o carregamento.

"Ele me prejudicou muito no passado e agora está prejudicando as pessoas do meu bem querer", justificou Gentil ao contar seu plano para Miro (Marcello Escorel) nos capítulos desta semana.

Acostumado a mandar no delegado da cidade, Antônio será surpreendido pela Polícia Federal em casa, que o levará preso. Sem nada que Marino (Leandro Lima) possa fazer para soltar o fazendeiro, o policial deixará que o ricaço fique fora das celas da delegacia de Nova Primavera e ocupe uma das salas do local. Ele será acompanhado por Irene (Gloria Pires), que não deixará o marido.

Os momentos de Antônio na cadeia serão tensos, segundo apontam os resumos da novela. O fazendeiro ficará furioso porque seu advogado não conseguirá tirá-lo da prisão, já que tráfico de drogas é um crime inafiançável no Brasil. Ele também ficará tenso quando for informado que será levado a um presídio do estado.

Aline (Barbara Reis) comemorará a queda do rival e até o visitará na cadeia para provocá-lo e saborear o gostinho da vitória. Porém, como todo bom vilão, Antônio acabará se dando bem no final das contas. Irene prometerá ajudá-lo e conseguirá uma lista com nomes de políticos influentes. Depois disso, o crápula finalmente conseguirá voltar para casa.

Gentil vai pagar por armação

Após passar um tempo na cadeia, Antônio não deixará barato a situação. Ainda segundo os resumos do folhetim de Walcyr Carrasco, ciente de que as drogas não eram suas e que tudo não passou de uma armação para enquadrá-lo, Antônio fará Marino investigar o caso para descobrir quem tentou derrubá-lo. O delegado vai conseguir rastrear a ligação que denunciou as drogas no carregamento do fazendeiro e chegará até o número de Gentil.

Possesso de raiva, Antônio ameaçará Gentil e logo depois colocará um plano em andamento. O vilão irá pedir para Ramiro (Amaury Lorenzo) chamar Sidney (Paulo Roque) para um serviço contra Menah (Camilla Damião), filha de Gentil.

A garota será atacada e ficará desaparecida, o que preocupará Gentil e Jonatas. O personagem de Paulo Lessa irá até o vilão de Tony Ramos para confrontá-lo e tentar descobrir o paradeiro da garota, mas quem salvará o dia será Angelina (Inez Viana), que aparecerá com a moça.

Após o susto, Menah revelará que foi atacada por um peão, mas que conseguiu fugir. Preocupado, Jonatas pedirá ao pai que não provoque mais Antônio ou crie qualquer plano que vai prejudicar o perigoso fazendeiro. Pelo que indicam os resumos de Terra e Paixão até agora, Gentil não mexerá mais com o ricaço pelas próximas semanas.

