Caio e Aline ficam juntos pela primeira vez em Terra e Paixão

Caio e Aline (Barbara Reis) vão transar pela primeira vez nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Depois da prisão de Antônio (Tony Ramos), os dois vão ficar cada vez mais próximos apesar do rapaz estar noivo de Graça (Agatha Moreira), com quem marcará a data do casamento.

Quando Caio e Aline ficam juntos em Terra e Paixão?

Caio e Aline ficam juntos pela primeira vez em cenas que vão ao ar a partir da próxima quinta-feira, 27. O rapaz voltará a conversar com a viúva quando Antônio já estiver salto após ser acusado por tráfico.

A protagonista será surpreendida pelo rapaz enquanto estiver nadando no rio, sem roupa, conforme adiantado pela jornalista Taty Bruzzi, do NaTelinha. A mocinha levará um susto ao ver que o primogênito está no local, mas ela não pedirá para que ele vá embora. "Não, Caio. Eu não quero que vá embora. Vem!”, dirá, se rendendo à paixão.

Aline convida Caio para nadar com ela e demonstra que tem sentimentos pelo rapaz, apesar de negligenciá-los. Os dois se beijam, e o primogênito se declara mais uma vez: “Vim com um peso no coração, mas só de te ver sinto tanta alegria... Eu te amo, Aline”, dispara o galã.

Caio e Aline transam ali mesmo, mas a viúva logo se arrepende do ato pois o rapaz está de casamento de marcado. A viúva segue dizendo que Graça não merece essa traição, mas Caio está tão apaixonado que continuará se declarando para a mocinha. “Mas estar com você, aqui, me faz ver que o mundo é mais bonito [...] Aline... aceita o meu amor”, implora.

Apesar de se sentir culpada, a professora vai admitir que gostou de ficar com ele e que tudo foi lindo. “Nunca vou esquecer”, afirmará a professora. "Essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida”, confessa o personagem de Cauã Reymond.

Questionada sobre o que sentiu ao transar com o irmão de Daniel (Johnny Massaro), a professora responde: “Eu me senti plena. Me senti mulher”.

Caio marca data do casamento com Graça

Apenas um capítulo depois de ter transado com Aline, Caio marcará a data do casamento com Graça. No entanto, o rapaz vai encontrar a viúva durante um show no bar e até arrumará um confusão com Jonatas (Paulo Lessa) quando o amigo da protagonista sugerir que o carro de Daniel pode ter sido sabotado.

A situação piora quando Caio sofre um atentado em cenas que devem ir ao ar na próxima terça-feira, 1º. Ainda não se sabe quem está armando contra o primogênito, mas Aline achará melhor que os dois se afastem enquanto o filho de Antônio estiver comprometido.

Temendo a aproximação de Aline e Caio, Gladys (Leona Cavalli), Graça e Irene vão se unir ainda mais para colocar as mãos no dinheiro da família La Selva. A loira inventará que ela e o bebê correm risco de morte para evitar que o primogênito desista da união, o que fará com que ele prometa que não a abandonará.

Diante da situação, Caio avisará Aline que vai mesmo se casar com Graça mas receberá os conselhos de Ademir (Charles Fricks), que dirá para o sobrinho ficar com a mulher que ele realmente ama e que a loira pode estar tramando algo contra ele.

O personagem de Cauã Reymond até ficará desconfiado e confrontará a noiva perguntando se ela quer enganá-lo. No entanto, a patricinha fingirá um desmaio e fará com que o rapaz garanta que vai honrar o compromisso selado com ela. Mas, para o infortúnio da loira, o primogênito voltará a se encontrar com Aline.

