Fim do mistério! Tio Dirceu abusou de Petra em Terra e Paixão

Desde que Petra revelou que sofreu um abuso na infância o público de Terra e Paixão tenta descobrir quem foi o criminoso que se safou do crime. Nem mesmo a jovem Debora Ozório lembrava quem era o mau-caráter, mas com a chegada de Dirceu (Eriberto Leão) na história, ela terá flashs de memória que a ajudarão a lembrar do culpado.

Quem é Dirceu na novela Terra e Paixão?

Interpretado pelo ator Eriberto Leão, Dirceu será apresentado na novela Terra e Paixão como irmão de Irene (Gloria Pires) e responsável pelo abuso de Petra, segundo apuração de novembro da coluna de Anna Luiza Santiago no O Globo.

Ainda de acordo com as informações da coluna, Dirceu não será um leão em pele de cordeiro e mostrará sua vilania ao público logo em sua chegada na casa dos La Selva, já que ele tentará passar a mão em Petra dormindo, mas não conseguirá pois quase será flagrado por Antônio (Tony Ramos).

Quando Petra e Dirceu se encontrarem formalmente e a garota reparar no rosto do tio, começará a relembrar de mais trechos do abuso que sofreu. Só que ela ficará na dúvida se o parente é mesmo o culpado. Tudo vai mudar quando ela escutar uma informação importante da mãe, que revelará que Graça (Agatha Moreira), filha de Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys (Leona Cavalli), tinha medo de Dirceu quando pequena. Por isso, a caçula dos La Selva vai conversar com a mãe de Danielzinho para tirar o assunto a limpo.

Graça confessará que tinha receio de ficar perto de Dirceu quando criança, porque ele sempre queria tocá-la, e por isso ela acreditará que Petra tenha sido abusada por ele. As duas então irão se unir para investigar mais o mau-caráter e conseguir provar o crime dele.

Os resumos ainda não revelam quando Dirceu vai ser introduzido na trama, até os capítulos do dia 9 de dezembro ele não é mencionado, então o personagem de Eriberto Leão deve aparecer por volta da segunda quinzena do mês ou até mesmo em janeiro, mês em que o folhetim será finalizado.

Antes desta revelação, muitos fãs da novela acreditavam que o culpado pelo abuso era algum personagem que já havia aparecido em Terra e Paixão, entre os suspeitos do público chegaram a ser citados Andrade (Ângelo Antônio), Silvério (Samir Murad) e Tadeu.

Veja também - Agatha morre em Terra e Paixão, mas quem é o culpado?

O que vai acontecer com Petra e Hélio?

Antes da chegada de Dirceu na casa dos La Selva e a investigação que Petra fará para comprovar que foi o tio quem abusou dela, a jovem passará por uma reviravolta na história, pois enfim descobrirá que Hélio (Rafa Vitti) é o terceiro filho de Agatha (Eliane Giardini) e foi para Nova Primavera para roubar o dinheiro de sua família.

Tudo vai acontecer a partir do capítulo de 2 de dezembro, depois que o rapaz pedir a mão da moça em casamento. Ela aceitará, mas Luigi (Rainer Cadete) não gostará da situação, por suspeitar que o rapaz é cúmplice de Agatha. O italiano e Anely (Tatá Werneck) então vasculharão o quarto do rapaz e descobrirão a verdade.

Após Petra ser avisada sobre a verdadeira identidade do rapaz, Hélio confessará tudo e explicará o plano da mãe, e assim a personagem de Debora Ozório não perdoará o amado e vai romper com ele. Depois do término do casal, ainda não há informações nos resumos se eles retomarão o romance em algum momento, mas é esperado que sim, já que o casal é um dos queridinhos dos fãs da novela.

Leia também - Terra e Paixão: quando Ramiro e Kelvin têm a primeira noite de amor?