Irmão de Irene, Dirceu mudará rumo de Terra e Paixão

Nem Tadeu, nem Andrade ou qualquer outro, o abusador de Petra na novela Terra e Paixão é ninguém mais, ninguém menos que o próprio irmão de Irene, Dirceu, que entrará na história em breve na pele do ator Eriberto Leão, 51, que já está gravando a trama. A mocinha terá que lidar com o passado e tentará impedir o criminoso.

Quando o irmão de Irene vai aparecer na novela?

Dirceu vai aparecer pela primeira vez na novela Terra e Paixão no capítulo do dia 14 de dezembro, quinta-feira, segundo os resumos oficiais da Globo. Sua chegada será uma das mais importantes do folhetim até agora, pois o drama vivido por Petra é um dos que mais conquistaram o público, que sempre ficou ansioso para descobrir a identidade do criminoso.

A chegada do vilão de Eriberto na atual novela de Walcyr Carrasco enfim acabará com o grande mistério de quem abusou de Petra (Débora Ozório) na infância - já que nem mesmo a moça se lembrava da identidade do abusador - e assim que pisar na casa família La Selva irá atrás da pobre moça.

O irmão de Irene vai invadir o quarto de Petra quando ela estiver dormindo, porém, a boa notícia é ele não conseguirá machucar a jovem novamente, pois será interrompido ao perceber a chegada de Antônio (Toni Ramos) ao cômodo.

Logo de cara, ninguém na família La Selva vai saber a verdadeira índole do irmão de Irene, nem mesmo Petra, mas a garota traumatizada terá flashbacks do ocorrido e reconhecerá o rosto do tio. O problema é que ela verá Dirceu durante um sonho, o que a deixará em dúvida sobre suas próprias lembranças, com medo de estar inventando algo.

No entanto, Graça ficará constrangida perto do irmão de Irene, o que levantará o sinal de alerta para Petra. Como as duas eram crianças na mesma época, a moça vai interrogar a ex-cunhada para descobrir se ela também foi abusada pelo mau-caráter. A filha de Gladys não terá sido uma vítima, mas confessará que tinha medo dele na infância, que sempre tentava tocá-la.

Quem quase se tornará vítima do criminoso será Rosa (Maria Carolina Basilio), filha de Ademir (Charles Fricks) e Flor (Leticia Laranja), segundo apuração de Carla Bittencourt do Notícias da TV em dezembro, que revelou que o vilão sairá com a menina para um passeio. Porém, Petra verá os dois juntos e impedirá o momento, avisando Flor que Rosa não deve ficar perto de Dirceu.

Ao que tudo indica nos resumos, Petra confrontará o tio depois que tiver certeza que foi ele quem a atacou na infância e tentará derrubar o criminoso, mas os detalhes de como essa aguardada trama terminará ainda não foram revelados.

Este é o primeiro trabalho do ator Eriberto Leão no horário nobre da TV Globo em quase seis anos, já que sua última participação na faixa de horário foi com a novela O Outro Lado do Paraíso, que ficou no ar entre outubro de 2017 a 11 de maio de 2018. No entanto, durante este período longe das 21h, o ator não se distanciou tanto assim das novelas e apareceu em Além da Ilusão, de 2022, como Leônidas, um tecelão que roubou o coração da sofrida Heloísa (Paloma Duarte).

Mesmo que seja mais acostumado com mocinhos e galãs, Dirceu de Terra e Paixão não será o primeiro vilão da carreira do artista de 51 anos, que também viveu o malvado Ernesto em Êta Mundo Bom (2016), e o abusador Leonardo de A Lei do Amor (2016 - 2017).

Petra terá final feliz em Terra e Paixão?

Ainda não se sabe como será o desfecho da personagem de Debora Ozório, mas Petra tem tudo para ter um final feliz em Terra e Paixão, pois a mocinha sofreu durante toda a novela e com isso conquistou a empatia do público, que torce por sua volta por cima.

O vício em remédios ela já tem conseguido superar por conta da ajuda da terapeuta Marta (Kika Kalache) e seu tempo internada. Além disso, ela também começou a trabalhar em sua fobia de sexo e até foi para a cama com Hélio (Rafa Vitti), momento romântico que aproveitou, diferente de quando se deitou com Luigi (Rainer Cadete) e ainda não havia enfrentado o seu trauma.

Com a chegada de Dirceu na história, o abuso da moça será revisitado, mas com a terapia ela ficou muito mais forte para conseguir enfrentar o criminoso. Caso a moça dê um jeito de colocá-lo na cadeia, será uma ótima oportunidade para que ela consiga encerrar o assunto e seguir em frente.

Sobre seu romance com Hélio, o casal vai se separar porque a mocinha descobrirá que o rapaz mentiu para ela e é filho de Agatha (Eliane Giardini), mas como o amor entre eles é verdadeiro e os dois são amados entre os fãs de Terra e Paixão, a possibilidade de eles voltarem antes do último capítulo é grande.

