O retorno da mãe de Caio está próximo e a aparição da personagem de Eliane Giardini, até então dada como morta, promete causar muitas reviravoltas em Terra e Paixão. Quando Agatha vai aparecer na novela? A primeira aparição da personagem será com Angelina.

Como será o retorno de Agatha na novela Terra e Paixão?

Os resumos oficiais da novela adiantam que Agatha vai surgir em Terra e Paixão no capítulo do dia 14 de agosto, próxima segunda-feira. Na cena, Angelina - que sabe toda a verdade - aparecerá em um táxi em frente a um presídio no Rio de Janeiro. Logo depois, sairá de lá com a mãe de Caio, que ficará emocionada com o momento.

No capítulo seguinte, 15 de agosto, o retorno de Agatha para a cidade de Nova Primavera começará a ser desenhado. Ela visitará o mar pela primeira vez em anos e comunicará a empregada que quer voltar para ver o filho. No final deste mesmo episódio, a personagem de Eliane Giardini finalmente colocará os pés na cidade sul-mato-grossense.

O reencontro de Agatha e Caio só ocorrerá no capítulo do dia 16 de agosto, quando ela se hospedar na pousada de Lucinda (Debora Falabella). Ela ficará tocada ao ver o filho e contará para o personagem de Cauã Reymond que voltou por sua causa. No entanto, Caio vai rejeitar a mãe por estar magoado com seu plano de forjar a própria morte e largá-lo para trás.

Apenas no capítulo de quinta-feira, 17 de agosto, é que Caio dará uma chance de verdade para a mãe e escutará suas explicações. Agatha vai contar para o rapaz que tinha medo de Antônio, que era muito ciumento e ameaçava matá-la se pedisse o divórcio. Por isso, ela resolveu fugir, mas tinha planos de retornar para buscar o filho recém-nascido. No entanto, um problema grave a impediu: ela foi acusada injustamente pela morte de um homem e acabou na cadeia durante décadas.

Caio aceitará as palavras da mãe e ficará comovido. Após selarem a paz com um abraço, já de coração amolecido, o rapaz convidará Agatha para morar com ele, que há essa altura não estará mais na casa de Antônio, pois será expulso da fazenda do pai depois que largar Graça (Agatha Moreira) no altar para ficar com Aline (Barbara Reis).

Após algum tempo de volta na cidade de Nova Primavera, Agatha resolverá que é hora de se encontrar com Antônio. Ela conversará com o filho e dirá que deseja ver o marido, porém, antes que consiga ver o pecuarista, ela será sequestrada. Quem orquestrará tudo será Irene (Gloria Pires), que oferecerá dinheiro para Nice (Alexandra Richter) desaparecer com a mulher por ser uma grande ameaça para ela. O futuro da personagem ainda não foi revelado, mas o resumo indica que ela deve ser salva por Caio, que assistirá ao sequestro.

Os resumos ainda não revelam a identidade do homem que morreu e causou a prisão de Agatha, mas a possibilidade mais forte até agora é de que se trataria do médico Evandro (Rafael Cardoso), que foi responsável pelo parto de Caio. Durante as investigações pelo paradeiro de Agatha, o delegado Marino (Leandro Lima) chegou até um funcionário do hospital em que Agatha supostamente havia morrido que contou ao policial sobre os rumores que circulavam pelo local de um caso entre o médico mulherengo e a esposa de Antônio.

Como Evandro desapareceu de Nova Primavera logo após o enterro de Agatha, tudo indica que ele planejou a morte falsa com a mulher e então fugiu com ela depois. É possível que ele tenha morrido durante a fuga com Agatha e ela acabou incriminada e presa por isso.

Veja também - Quem matou Daniel e tentou matar Caio em Terra e Paixão?