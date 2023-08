A morte do personagem de Johnny Massaro foi uma grande virada de trama na novela de Walcyr Carrasco, mas a história não terminou aí. Caio já percebeu que o carro que o irmão dirigiu naquele dia foi sabotado, mas quem matou Daniel em Terra e Paixão? Investigação irá longe e colocará mais pessoas em perigo.

Quem é o responsável pela morte de Daniel?

Pelo andamento de Terra e Paixão, o responsável direto da morte de Daniel pode ser Ernesto, pois a trama indica que foi o mecânico quem sabotou o carro que o advogado dirigiu no dia do acidente. No entanto, o grande mistério da novela é quem está por trás deste plano. O mandante do crime parece ser alguém poderoso e com recursos, pois além de dar uma bolada significativa para Ernesto realizar o serviço, tem outros capangas a seu comando.

Após Caio (Cauã Reymond) confrontar Ernesto com suas suspeitas e o mecânico entrar em contato com o patrão, ou patroa, por telefone, dois homens mascarados perseguiram Caio e quase mataram o personagem de Cauã Reymond, que escapou por pouco com a ajuda de Aline (Barbara Reis).

Nas redes sociais, algumas teorias já circulam entre os fãs do folhetim. Há quem pense que o alvo da sabotagem não era Daniel, mas Caio. Porém, com toda a confusão que marcou a família aquele dia, o advogado teria pegado o carro da família por engano e acabou a vítima da situação. Por conta disso, o nome de Irene (Gloria Pires) surgiu entre os suspeitos. Não é segredo para ninguém que a megera odeia Caio e não quer ver o enteado como sucessor dos La Selva, mas no momento ela não tem mostrado interesse em ver o rapaz morto, já que o quer casado com Graça (Agatha Moreira), que está grávida de um filho que ela acredita ser de Daniel.

Segundo contam os resumos, com as novas descobertas de Caio ao investigar o acidente do irmão, o advogado Rodrigo (Maicon Rodrigues) vai conseguir que ele tenha acesso ao laudo da perícia do carro que Daniel dirigiu naquele dia e afirmará que tudo leva a crer que os freios foram mesmo sabotados. A partir daí, ele pensará em tomar as providências para que seja feita a abertura de um inquérito para descobrir o que aconteceu, então essa história ainda vai longe.

Depois de Daniel e Caio, Ademir será a próxima vítima

Quem matou Daniel também tentou tirar Caio da jogada e fará o mesmo com Ademir (Charles Fricks). Durante sua investigação, Caio vai confessar para o tio suas suspeitas e o irmão caçula de Antônio (Tony Ramos) dará crédito para as palavras do sobrinho e compartilhará as ideias de Caio de que realmente foi realizada uma sabotagem no carro que o advogado vivido por Johnny Massaro dirigiu. Ele começará a chegar perto da verdade e por isso será vítima de um atentado.

Os resumos de Terra e Paixão mostram que nos capítulos da próxima semana, Dalva (Patrícia Pinho), mulher do mecânico Ernesto, vai ligar para Ademir e marcará um encontro com ele. Assim que se encontrar com a mulher, que aparenta saber toda a verdade, Ademir será atingido por um tiro. Dalva vai chamar uma ambulância para o personagem de Charles Fricks e logo em seguida fugirá.

Ademir será socorrido e para sua sorte não morrerá. Enquanto estiver se recuperando do ferimento, ele será visitado por Caio no hospital. Durante o encontro, Ademir avisará o sobrinho que a morte de Daniel não foi acidental e que é necessário tomar muito contato com a investigação do caso.

