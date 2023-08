Quem vai ser a mãe de Caio na novela na fase adulta?

A mãe de Caio já tem data marcada para aparecer na novela Terra e Paixão. Nos próximos capítulos da trama de Walcyr Carrasco, no início de agosto, será revelado que Agatha não só está viva, como planeja voltar para Nova Primavera e reencontrar o filho.

Quem será a mãe de Caio?

A mãe de Caio, Agatha será interpretada pela atriz Eliane Giardini, 70, que retorna às telinhas como a mãe de Caio na trama das nove. As primeiras cenas da personagem devem ir ao ar em meados de agosto, conforme adiantado pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

O último trabalho da artista em novelas foi em 2022, quando fez uma participação na reta final da novela "Cara e Coragem". Anteriormente, ela também apareceu em alguns capítulos de "Amor de Mãe", em 2021.

Atualmente, a global está em cartaz com a peça "Intimidade Indecente" ao lado de Marcos Caruso, em São Paulo. Os dois já haviam apresentado uma temporada do espetáculo no ano passado, no Rio de Janeiro.

A atriz também já é uma velha conhecida de Walcyr Carrasco - os dois trabalharam juntos em 2017, na novela "O Outro Lado do Paraíso", quando Giardini interpretou Nádia.

Nos flashbacks exibidos no começo de Terra e Paixão, a atriz Bianca Bin foi quem ficou responsável por interpretar a mãe de Caio. A atriz foi convocada para gravar mais cenas como Agatha na juventude após os primeiros indícios de que a mulher estava viva começarem a surgir na novela.

No entanto, com a passagem de tempo de mais de trinta anos entre o nascimento de Caio e os dias atuais, a Globo precisou escalar uma atriz com idade suficiente para ser a mãe do personagem de Cauã Reymond.

Em sua conta no Instagram, Giardini compartilhou a primeira foto durante as gravações de Terra e Paixão. "Semana forte, primeiro dia de gravação hoje, feliz, feliz! Sábado reestreia Intimidade Indecente em SP. Só alegria", escreveu.

Veja: Aline em Terra e Paixão, Barbara Reis tem namorado?

O que aconteceu com Agatha em Terra e Paixão?

Agatha ficou presa durante vinte anos enquanto todos acreditavam que ela estava morta. A personagem irá se encontrar com Angelina (Inez Viana), única pessoa que sabe de toda a verdade, que mentirá para o clã La Selva e dirá que está indo viajar para o Rio de Janeiro ver uma amiga.

A governanta será a única que recepcionará Agatha após ela finalmente conquistar sua liberdade. Ainda não se sabe por qual motivo a mãe de Caio foi presa, o que deve ser explicado ao longo dos próximos capítulos.

A primeira esposa de Antônio dirá para Angelina que quer voltar para Nova Primavera a reencontrar o filho. As cenas devem ir ao ar em 15 de agosto, terça-feira.

Enquanto a personagem não aparece de vez, mais indícios de que Agatha está viva vão surgir na trama. Um deles é de que o CPF da mulher aparecerá como ativo, deixando Caio ainda mais intrigado. Rodrigo (Maicon Rodrigues) está comandando a investigação junto a um escritório de São Paulo desde que percebeu que não há nenhuma prova de que a mulher teria morrido de fato.

Outro segredo da matriarca que será revelado ao público é sobre Jonatas (Paulo Lessa). O rapaz é filho de Agatha com Gentil (Flávio Bauraqui), com quem a mulher teve um caso - esse pode ser um dos motivos para a grande rivalidade entre Antônio e o humilde produtor agrícola. Sendo assim, o primo de Samuel (Ítalo Martins) e Caio são meios-irmãos.

Agatha também teve um caso com um médico que trabalhava no hospital de Nova Primavera, que pode ter sido seu cúmplice no plano de forjar a própria morte.

Veja: E agora? Caio abandona Graça no altar em Terra e Paixão