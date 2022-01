The Masked Singer Brasil 2022: horário da estreia de domingo (23/1)

A nova temporada do reality musical apresentado pela cantora Ivete Sangalo esteia neste domingo, 23 de janeiro, na Globo. Mais uma vez, o time de jurados precisam descobrir quem são os famosos que se escondem atrás de uma fantasia. Abaixo, saiba qual o horário do The Masked Singer 2022.

Qual o horário do The Masked Singer 2022

A estreia do The Masked Singer 2022 hoje, domingo, começa às 15h45 (horário de Brasília), na Globo. Ao contrário do ano passado, a atração agora vai ao ar nos domingos, e não mais às terças-feiras, como no ano passado.

Há também novidades no time de jurados. O ator Rodrigo Lombardi, o humorista Eduardo Sterblitch e a atriz Taís Araújo continuam no júri. Quem se junta a eles é a humorista Tatá Werneck, que entra no lugar de Simone.

Em suas redes sociais, a cantora disse que era melhor não fazer mais parte do quadro de jurados da atração. “E não vem ao caso dizer quais são esses motivos”, disse. A cantor também afirmou que ama a Globo e “está lá para o que der e vier”.

Nos bastidores, Priscila Alcântara, vencedora da primeira temporada do The Masked Singer Brasil, assume a posição de repórter no lugar de Camilla de Lucas.

Como funciona o programa?

A franquia The Masked Singer é famosa em todo o planeta e já tem diversas edições ao redor do mundo, como no Brasil. No reality musical, celebridades da televisão, música e cinema precisam apresentar uma música no palco para os jurados semanalmente. Todas as personalidades ficam com máscaras e o tempo inteiro e o desafio é adivinhar a identidade de cada um.

A plateia presente na gravação do programa vota e escolhe quem foi o vencedor do duelo. Quem não for escolhido pela audiência terá que fazer uma apresentação para os jurados do programa – são eles quem decidem quem deve ser desmascarado ou não.

Neste ano, as fantasias serão: Abacaxi, Bebê, Borboleta, Boto, Camaleão, Caranguejo, Coxinha, Dragão, Lampião e Maria Bonita, Motoqueira, Pavão, Rosa, Robô e Ursa.

Como assistir?

A maneira mais convencional de assistir o The Masked Singer Brasil é sintonizando a TV na Globo no horário indicado.

Também é possível ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente pelo Globoplay, basta realizar um cadastro. Já os assinantes da plataforma de streaming podem assistir o reality quantas vezes quiserem, já que todos os episódios ficam salvos após a exibição na TV.

