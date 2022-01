Anjo dessa semana no BBB 22 será autoimune; veja como funciona

Na primeira semana do Big Brother Brasil, a dinâmica envolta do colar do anjo será diferente. O detentor do poder não precisará imunizar outro brother: o anjo do BBB 22 é autoimune. Mas como funciona? O DCI explica abaixo.

Como funciona o anjo autoimune do BBB 22?

O vencedor da prova do anjo, tradicionalmente, escolhe um outro brother para receber o colar da imunidade. Nesta semana, funcionará de outra forma: o anjo é autoimune. Ou seja, Rodrigo, que venceu a superprova do lado de Douglas, está imunizado e não poderá ser votado nem pelo líder e nem pela casa.

Além da imunidade, o anjo da semana escolhe quem será castigado pelo monstro. O gerente comercial colocou Naiara Azevedo e Eliezer para cumprir a prenda – vestidos de ‘orelhão’, eles precisam se revezar para o ocupar o espaço colocado no jardim. O lugar não pode ficar sozinho em nenhum momento.

No domingo, Rodrigo também deve desfrutar do Almoço do Anjo, com dois convidados à sua escolha. Ele também receberá um vídeo gravado pela sua família e amigos.

A disputa pela liderança e pelo anjo ocorreu na tarde da última sexta-feira (21). Realizada em dupla, a prova consistia em montar um quebra-cabeça de 30 peças – era obrigatório usar todas elas e as peças precisavam estar encaixadas corretamente.

Douglas e Rodrigo fizeram o melhor tempo e foram os vencedores. A segunda etapa da prova aconteceu durante o programa ao vivo. Haviam seis chaves dispostas no gramado e apenas uma delas ligava o carro. Quem acertasse, além de se tornar o primeiro líder do BBB 22, também levava o automóvel para casa. O ator acertou a chave e ficou com a liderança.

Quem está imune no BBB 22?

Sendo assim, quatro brothers estão imunizados na primeira semana do BBB 22. Laís e Bárbara, que venceram em dupla a prova de imunidade do grupo Pipoca, Arthur Aguiar, vencedor da prova valendo imunização ao lado de Douglas Silva, que acabou se tornando o líder, e Rodrigo, o anjo autoimune.

Ainda não se sabe quem Douglas irá indicar para o paredão. O brother ainda não falou sobre suas estratégias de jogo com os outros participantes. Ele escolheu o Pedro Scooby, Tiago Abranavel, Paulo André, Luciano, Rodrigo e Lucas para o VIP.

A formação da primeira berlinda ocorre neste domingo (23). O líder Douglas indicará um participante, que terá direito a um contragolpe. No confessionário, os brothers terão que votar em duas pessoas.

O indicado no contragolpe e os dois mais votados da casa disputam a prova bate e volta, e um deles escapa do paredão.

Como assistir o BBB 22

Para acompanhar tudo o que acontece na vigésima segunda edição do Big Brother Brasil, basta acompanhar o programa diariamente na Rede Globo, logo após a novela Um Lugar ao Sol, por volta das 22h30 (horário de Brasília).

O pay-per-view também está disponível para os assinantes do GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma, que começam em R$24,90.

Depois que a assinatura for concluída, basta ir até a aba “BBB” e clicar em “Acompanhe a casa” ou em qualquer uma das outras câmeras disponíveis.

