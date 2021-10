The Masked Singer Brasil horário: que horas começa a final hoje

A Rede Globo vai exibir hoje, terça-feira, 19 de outubro, a última disputa do The Masked Singer. O programa comandado por Ivete Sangalo vai ao ar após a novela Império, então veja o horário do The Masked Singer Brasil e como assistir a grande final.

The Masked Singer Brasil horário

O Masked Singer Brasil vai ao ar nesta terça-feira, 19 de outubro, às 22 horas e 35 minutos. O horário é de acordo com o horário de Brasília. O programa é apresentado por Ivete Sangalo. Taís Araújo, Simone, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch formam o o júri. Quem também está na atração é a influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas.

No início, eram 12 personagens que encantaram o público com apresentações de tirar o fôlego e fantasias cheias de brasilidade, mas agora restam apenas quatro participantes na disputa: Arara, Unicórnio, Monstro e Gata Espelhada.

Para abrir a grande final, os jurados se apresentam juntos, pela primeira vez, com a apresentadora Ivete Sangalo. E para definir o grande vencedor serão dois combates – Gata Espelhada contra Unicórnio e Arara contra Monstro – os dois menos votados pela plateia serão desmascarados e o dois mais votados se enfrentam em um combate final para que os jurados definam o vencedor da temporada.

Eliminados – The Masked Singer Brasil horário

Até agora, cinco personagens foram desmascarados na atração: Sidney Magal (Dogão); a repórter Renata Ceribelli ( Brigadeiro); o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca (coqueiro); o cantor Marrone (Bói-Bumba) e o ator Alexandre Borges (Onça-pintada).

Como assistir ao vivo e online

O programa é exibido pela Rede Globo às terças. É possível também assistir pelo celular, online. Basta acessar o GloboPlay, plataforma de streaming da emissora.

