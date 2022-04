Tiago Leifert volta para a Globo para narrar Copa do Mundo do Catar

Jornalista passa a integrar o grupo de profissionais para a Copa do Mundo no Catar em 2022

É oficial, Tiago Leifert está de volta para a Globo. Nesta sexta-feira, 29 de abril, a rede de televisão divulgou o retorno do jornalista e apresentador seis meses após deixar o grupo. Tiago acertou contrato para narrar jogos da Copa do Mundo do Catar no final deste ano pela TV fechada e na internet. A seguir, saiba mais sobre a Tiago Leifert estar de volta para a Globo.

Após seis meses longe, Tiago Leifert está de volta para o Grupo Globo. Nesta sexta-feira no evento de inovação da casa, o Rio2C, o diretor de Esportes da Globo, Renato Ribeiro, anunciou o retorno do jornalista e apresentador para o Esporte da emissora. Os sites também divulgaram a notícia com todas as informações do retorno.

De acordo com o portal GE, Leifert assinou contrato e vai narrar uma partida por dia na Copa do Mundo do Catar, com início em 21 de novembro até a final, em 18 de dezembro, nos canais SporTV e pelo GloboPlay, streaming da Rede Globo e no próprio site GE.

Além de narrar, o narrador também vai receber convidados em pré e pós jogos. Esta não é a primeira aventura como narrador de Tiago, que também foi escalado para narrar jogos da Copa do Brasil pelo Amazon Prime, streaming por assinatura, além de comentarista no Campeonato Paulista pelo Youtube da FPF.

Em entrevista, o jornalista mencionou o seu amor pelo esporte e a felicidade em estar de volta ao que ama fazer.

“Eu amo Copa do Mundo. Decidi seguir carreira na televisão e ser jornalista aos 14 anos, na Copa de 94. Depois, na Copa de 2010, foi o evento que mudou minha vida, na Central da Copa. Estava louco de vontade de fazer alguma coisa na Copa, topei o convite na mesma hora”.

Carreira de Tiago Leifert

Leifert, de 41 anos, começou cedo na carreira de jornalista. Ele ingressou na Globo em 2006, onde escreveu o seu nome na história da emissora.

Ele começou como repórter de esportes e, em pouco tempo, tornou-se editor chefe e apresentador do Globo Esporte em São Paulo. Tiago também trabalhou nas Copas de 2010 e 2014 no Central da Copa.

Em 2015, ele optou por trocar o esporte pelo entretenimento, quando foi escalado para apresentar o Big Brother Brasil, programa de grande audiência na TV brasileira, ganhando espaço também no The Voice Brasil.

Leifert se despediu da Globo em setembro de 2021, quando decidiu mudar o rumo de sua carreira e dar prioridade à vida pessoal após o problema de saúde de sua pequena filha.

Desde então, trabalhou para o Youtube cobrindo o Paulistão e também como narrador para o Amazon Prime em jogos da Copa do Brasil.

Confira como foi um dos momentos de Leifert no Youtube pelo Paulistão.

Cobertura da Globo na Copa do Mundo de 2022

Além de Tiago Leifert, estão escalados para cobrir os jogos da Copa do Mundo os narradores Galvão Bueno, veterano da casa e responsável pelos jogos da Seleção Brasileira, e Renata Silveira.

De acordo com Renato Ribeiro, a Globo terá uma equipe de 80 pessoas no Catar, além de um superestúdio no Rio de Janeiro. O canal da TV aberta vai transmitir todos os confrontos, assim como um programa diário no fim da noite para mostrar tudo o que aconteceu no dia da competição.

No SporTV, disponível em operadoras por assinatura, as transmissões vão começar às 06h e seguirão até a meia noite, também com pré, pós e programas especiais com convidados. Além disso, o Seleção SporTV, tradicional programa do canal, contará com a presença de André Rizek e Marcelo Barreto.

Os profissionais Igor Rodrigues e Magno Navarro vão fazer o Tá na Copa sempre ao fim dos jogos. No GloboPlay, todos os canais e jogos estarão disponíveis.

