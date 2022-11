Próximo jogo do Brasil 2ª fase: data, horário e contra quem vai ser

Equipe está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar, a 22ª edição do torneio

Classificada com antecedência para as oitavas de final, a Seleção Brasileira aguarda o fim da terceira rodada na fase de grupos para saber quem vai enfrentar. Marcado para o início de dezembro, o próximo jogo do Brasil marca o início do mata-mata, onde é tudo ou nada para os competidores. Saiba quando vai ser o duelo nas oitavas, o horário, o estádio e quem será o adversário.

Quando vai ser o próximo jogo do Brasil na 2ª fase?

A depender da posição em que terminar, o próximo jogo do Brasil nas oitavas de final pode ser na segunda ou terça-feira, 5 ou 6 de dezembro às 16h (Horário de Brasília).

Se a Seleção Brasileira fechar a fase de grupos na liderança do grupo G, aí vai enfrentar o segundo lugar do grupo H, podendo ser Portugal, Gana, Uruguai ou Coreia do Sul na segunda-feira, no Estádio 974, em Doha.

Mas se terminar em segundo lugar, aí vai jogar contra o líder do grupo H na terça, em Lusail. As oitavas são disputadas no formato mata-mata, ou seja, partida única onde quem ganhar segue na competição.

Confira a agenda completa do próximo jogo do Brasil na 2ª fase do Mundial.

SEGUNDA-FEIRA (5 de dezembro de 2022):

1º G x 2º H

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

OU

TERÇA-FEIRA (6 de dezembro de 2022):

1º H x 2º G

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Contra quem o Brasil joga nas oitavas de final da Copa?

O Brasil pode pegar nas oitavas de final da Copa as seleções Portugal, Gana, Uruguai ou Coreia do Sul.

Como as posições serão definidas somente na última rodada (sexta-feira, 02/12), não dá para saber exatamente com quem a Seleção vai jogar nas oitavas de final. Porém, o que dá para saber é que o melhor para o Brasil é terminar em primeiro, já que assim poderá escapar de Portugal, o adversário mais difícil.

O chaveamento da Copa do Mundo do Catar foi definido pela FIFA em abril deste ano, assim que o sorteio da fase de grupos foi realizado. Todos os jogos serão disputados em quatro dias, com dois embates por dias

Onde vai ser o jogo do Brasil nas oitavas de final?

O Brasil tem duas opções de sede nas oitavas de final: o Estádio 974 ou Estádio Lusail. O elenco já conhece muito bem as duas casas na competição.

O confronto de estreia, contra a Sérvia, foi disputado no Lusail Stadium, enquanto a partida contra a Suíça foi realizada em Doha, na capital do Catar no 974.

Se o Brasil avançar como líder vai jogar na segunda-feira, 05 de dezembro, no Estádio 974, em Doha, no Catar, contra o segundo do grupo H. O espaço tem capacidade para receber 44 mil torcedores.

Se passar em segundo no grupo G, aí vai jogar contra o líder do grupo H no Lusail, na terça-feira, 06 de dezembro, também às quatro da tarde (horário de Brasília). O espaço está reservado para ser a final da Copa do Catar, com capacidade para 80 mil torcedores.

Qual a próxima etapa para o Brasil?

Se vencer o seu jogo nas oitavas de final, partida única no mata-mata, aí a Seleção Brasileira vai para as quartas de final, onde poderá jogar contra Espanha, Japão, Costa Rica, Alemanha ou Croácia, Marrocos, Bélgica.

Tudo vai depender de quem passar nas oitavas de final. Enquanto isso, o Brasil mantém a sua concentração apenas nas oitavas, primeiro desafio real do elenco na competição de futebol no Catar.

