Tio de Naamá, Zeleque morre em Reis?

Um dos Valentes de Davi, Zeleque é também tio de Naamá (Ingrid Conte), a amada de Salomão (Guilherme Dellorto) na novela Reis. O personagem de Robson Santos correrá perigo no próximo capítulo do folhetim bíblico da Record, mas será que Zeleque morre em Reis? Guerreiro estará em uma batalha épica entre pai e filho pelo trono de Israel.

O que vai acontecer com Zeleque na novela Reis?

Nas próximas cenas da novela Reis, Zeleque participará da grande batalha entre Davi (Petrônio Gontijo) e Absalão (Ricky Tavares), que marcará o fim do conflito da dupla pelo poder do reino. O tio de Naamá pode morrer neste conflito, mas os resumos ainda não adiantam se este será o fim do personagem. Embora não esteja presente no resumo uma possível despedida do Valente de Davi, seu nome não aparece nas descrições dos próximos capítulos por enquanto - que mostram até o dia 1 de setembro - o que indica que existe a possibilidade de ele não sair do campo de batalha vivo.

Não é possível ter totalmente certeza se o personagem morrerá ou não até o momento, porque sua história não é descrita em detalhes na Bíblia, então sua permanência na história depende totalmente da vontade dos autores da produção da Record. Apesar de o amonita aparecer nas escrituras, não há revelações de como foi sua vida e de quando e como morreu, por isso ele ganhou várias tramas próprias no folhetim da emissora de Edir Macedo, como sua amizade com Davi e a relação com a sobrinha Naamá.

Nas redes sociais, o ator Robson Santos não deu spoilers sobre o futuro do personagem. Sem revelar se o desfecho do tio de Naamá está próximo, ele comentou em publicações no Instagram que os próximos capítulos serão "lindos e emocionantes" e pediu: "não percam". No entanto, o ator mostrou também que esta semana retornou ao Ampliação, oficina de atuação gratuita que ministra, o que significa que ele já pode estar longe dos estúdios de gravação da novela Reis.

Quem já se sabe que irá morrer nesta épica batalha será Absalão. O rapaz terá o perdão do pai, mas será assassinado por Joabe (Marcelo Faria), que ignorará as ordens do rei e por isso perderá o posto de comandante do exército de Israel. Após finalizada esta trama do usurpador Absalão, duas histórias vão ser abordadas no folhetim, a ascensão de Salomão ao trono e a tentativa de Adonias (Brunno Daltro) de ficar com o poder.

Confira - Como Davi vai morrer na novela Reis

Quem é o ator Robson Santos

Nesta oitava temporada de Reis, o ator Robson Santos, de 45 anos, entrou no elenco do folhetim para substituir Felipe Silcler, de 32, depois de uma passagem de 15 anos na história. Ator e professor de teatro, Robson está na carreira há mais de uma década e Reis não é sua primeira novela.

Robson já trabalhou em outros produções da Record TV, como o Rico e Lázaro (2017), em que foi o escravo Huy, Os Dez Mandamentos (2015 - 2016) como Abukar e Vitória (2014), em que viveu o personagem Robson. O artista também já passou pela TV Globo, em que atuou como Alfredo em O Sétimo Guardião, motorista de Olavo (Tony Ramos).

Além disso, fez parte do elenco de apoio de Em Família (2014) e também ganhou participações em Amor de Mãe (2019 - 2021), Bom Sucesso (2019), Quanto Mais Vida Melhor (2021), em A Força do Querer (2017) como um policial e Pega Pega (2017), em que interpretou um agente, entre outras.

No mundo das séries, ele pôde ser visto nos últimos tempos na série Bom Dia, Verônica (2020), da Netflix. Além de Reis, seus trabalhos mais recentes são os filmes O Errado que Deu Certo e Uma Fada Veio me Visitar, que estão previstos para estrear em 2024.

Leia também - Novela Reis: como Maaca morreu na Bíblia?