Novela Reis: como Maaca morreu na Bíblia?

Uma tragédia tomou conta da novela Reis e agora Absalão (Ricky Tavares) terá que lidar com a dor da perda da mãe, Maaca (Michelle Martins), uma das esposas do rei Davi (Petrônio Gontijo). Como Maaca morreu na Bíblia? Folhetim da Record tomou liberdade de criar um final impactante para a personagem em meio a guerra que é travada entre o filho e o marido pelo trono.

Novela x Bíblia: como foi a morte de Maaca

A Bíblia não revela como foram os momentos finais da vida de Maaca e não explica também se ela ainda estava viva durante a briga de Davi e Absalão pela coroa de Israel. Filha do rei de Gesur, ela não teve grande aparições nas escrituras, mas ficou famosa por ser mãe de Absalão e Tamar, dois filhos que marcaram a história de Davi. Por falta de informações precisas sobre quando e como Maaca morreu, a novela Reis criou seu próprio desfecho para a personagem de Michelle Martins.

No folhetim da Record, Maaca foi assassinada por Aitofel (Marcos Winter), ex-conselheiro de Davi que mudou de lado e apoiou Absalaão em sua rebelião. O mau-caráter ficou com raiva de ter sido trocado por Husai (Saulo Rodrigues) e ganhado o desprezo do filho de Maaca, por isso resolveu se vingar. Depois de ver a esposa de Davi conversando com o novo homem de confiança de Absalão, ele ficou desconfiado. Mais tarde, matou a mulher e logo em seguida se enforcou para não ter que pagar pelo crime.

Absalão encontrou o corpo do mãe enquanto aproveitava um momento de romance com Ashira (Carol Bresolin) no terraço de sua residência. O rapaz se assustou ao vê-la deitada, mas em um primeiro momento pensou que estava dormindo, só depois percebeu que o corpo da matriarca estava sem vida. Ao lado do cadáver, ele encontrou um recado deixado por Aitofel.

Embora a morte de Maaca tenha sido inventada pela produção da novela Reis, o mesmo não aconteceu com o desfecho de Aitofel, que realmente se enforcou na Bíblia. O contexto da morte do conselheiro nas escrituras foi parecido, mas não houve desejo de vingança contra o rapaz. Nas escrituras, Aitofel não suportou ter o orgulho ferido depois de ter seus conselhos ignorados porque Absalão preferia as palavras de Husai.

Além disso, como Husai continuava sendo fiel a Davi, seus conselhos eram verdadeiros cavalos de Tróia e prejudicaram Absalão em sua tentativa de derrubar o rei de Israel. Revoltado com a situação e visto que o rapaz perderia a guerra para o pai, Aitofel voltou para sua cidade natal, organizou alguns de seus assuntos pendentes e depois se matou, logo em seguida sendo enterrado ao lado do pai.

Veja como foi a morte de Maaca e de Aitofel na novela Reis:

O que vai acontecer com os filhos de Maaca na novela Reis

Tamar e Absalão lidarão com o luto nos próximos capítulos, segundo adiantam os resumos. A jovem interpretada por Esther Oliveira tentará consolar o irmão mais velho e passará por momentos de aflição quando ele sair enfurecido de casa para lutar contra o exército do pai.

Depois disso, a história a moça não promete ser grande destaque na trama. Na Bíblia, ela deixa de aparecer depois de ser violentada por Amnon e a próxima fase de Reis focará na ascensão de Salomão (Guilherme Dellorto) após Davi recuperar o trono com a morte de Absalão, com isso ela deve ter menos espaço. Porém, como ela se envolveu com Zabude (Vicente Tuchinski) recentemente na trama, o público ainda deve ver algo do casal na história.

Já Absalão morrerá. Pelo que indicam os resumos, ele deve ganhar seu final trágico entre os capítulos do final de agosto. O rapaz acabará encurralado por Joabe (Marcelo Faria) e seus homens durante uma batalha sangrenta que travará contra o exército do pai. As ordens de Davi serão de levar o filho vivo até ele, mas o comandante do exército de Israel não ouvirá o rei e o assassinará.

Se o folhetim repetir com fidelidade os acontecimentos descritos na Bíblia, os longos cabelos de Absalão acabarão presos em uma árvore e ele ficará pendurado. Assim, Joabe e seus companheiros encherão o príncipe usurpador de facadas e ele não resistirá.

