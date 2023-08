Davi morre na novela Reis? Rei é ferido em batalha

Interpretado por Petrônio Gontijo, Davi foi para o campo de batalha enfrentar o exército de Áquis (Augusto Garcia) e acabou ferido. Será que este será o fim do rei de Israel ou ele terá uma nova chance na vida? Veja se Davi morre na novela Reis e como foi o final de sua história na Bíblia.

Davi da novela Reis vai morrer?

A boa notícia para os telespectadores que torcem por Davi é que o rei dos israelitas sobreviverá nos próximos capítulos da novela Reis. O ferimento que levou Davi ao chão durante a batalha contra o exército de Áquis nos capítulos recentes do folhetim da Record não será seu fim e em breve ele retornará para seu palácio em Jerusalém.

Porém nem tudo serão flores, já que os resumos de Reis mostram que assim que pisar em casa, o personagem de Petrônio Gontijo descobrirá que uma tragédia aconteceu em sua família, a morte de um de seus filhos.

Se a novela Reis seguir a risca a história de Davi na Bíblia, ainda vai demorar bastante para que o personagem morra na história. Isso porque segundo as escrituras, o escolhido de Deus faleceu na velhice, por volta dos 70 anos de idade. Em seus últimos dias de vida, já idoso, Davi foi ficando debilitado. Antes de seus últimos suspiros, ele colocou Salomão no trono como seu sucessor e depois partiu.

A Bíblia revela que Davi chegou ao poder e começou a reinar em Hebrom aos 30 anos de idade. Ele foi líder por lá durante sete anos e seis meses e depois migrou para Jerusalém, onde reinou por mais trinta e três anos, totalizando quarenta anos com a coroa em suas mãos.

As escrituras revelam que Bateseba estava viva durante o período em que Davi faleceu e foi importante para que Salomão chegasse ao poder, mas não mostram quais outras esposas também estavam vivas durante este período ou se todas já haviam falecido.

Quem vai morrer na novela Reis?

Davi não vai morrer nos próximos capítulos da novela Reis, mas passará por muitas perdas na família. Quem vai falecer no futuro do folhetim da Record serão seus filhos.

Amnon: o primeiro a se despedir da trama de Reis será o primogênito Amnon (Luckas Moura). A morte do rapaz está marcada para ir ao ar no capítulo do dia 2 de agosto e será por vingança de Absalão (Ricky Tavares), que quer punir o meio-irmão pelo estupro de Tamar (Esther de Oliveira). Nos capítulos recentes da novela bíblica, ele armou uma festa para que Amnon comparecesse e ordenou que seus homens matem o rapaz assim que ele ficar embriagado, o que será mostrado em breve.

Absalão: após a morte de Amnon, o próprio Absalão irá morrer nos próximos capítulos da novela Reis. Se o folhetim seguir os passos da Bíblia, o rapaz tentará dar um golpe na coroa do pai, mas falhará na tentativa. Davi o perdoará e pedirá que o filho seja levado até ele com vida, mas Joabe (Marcelo Faria) não respeitará as ordens do rei e matará o herdeiro.

Adonias: outro filho que está com os dias contados na novela Reis é Adonias (Brunno Daltro), mas sua despedida da história será mais para a frente na trama, apenas durante a velhice de Davi e próximo a morte do rei. O rapaz também tentará ficar com a coroa e planejará uma forma de passar a perna em Salomão, escolhido como herdeiro do personagem de Petrônio Gontijo. Ele não conseguirá ficar com o poder do reino e será perdoado por Salomão, mas não por muito tempo. Após a misericórdia do irmão mais novo, Adonias fará pedidos ambiciosos que mostram que ele ainda deseja a coroa, por isso Salomão mandará matá-lo.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e Bíblia Sagrada Online versão NVI foram consultadas.

Leia também - Quem será Salomão na novela Reis?