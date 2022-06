Regina Cazé e Sophie Charlotte são as protagonistas de Todas as Flores - Foto: Reprodução/Instagram

Todas as Flores novela estreia: o que sabemos até agora

Todas as Flores novela estreia em outubro deste ano. A trama inicialmente seria batizada de Olho por Olho e estava programada para ser a substituta de Pantanal, mas acabou sendo remanejada para o Globoplay. As gravações começam no próximo mês.

Quando Todas as Flores novela estreia

A primeira parte de Quando Todas as Flores novela estreia entre outubro e dezembro deste ano, conforme divulgado pela emissora. A segunda parte entra para a plataforma de streaming apenas no segundo trimestre de 2023, entre abril e junho.

O folhetim escrito por João Emanuel Carneiro terá 85 capítulos e será dividido em blocos semanais na primeira leva. A emissora também tem planos de exibir a história no canal aberto no próximo ano, no horário das 23h. Essa é a segunda novela original da plataforma de streaming – a primeira foi Verdades Secretas II, que se tornou o produto mais assistido do Globoplay em 2021.

Sobre o que é Todas as Flores e quem está no elenco? – Todas as Flores novela estreia

Todas as Flores é protagonizada pelas atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Regina Casé. A novela terá “personagens dúbios, ganchos enigmáticos, luta de classes e injustiça social”.

A história escrita por Carneiro começa com Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem criada pelo pai em uma pequena cidade chamada Pirenópolis, em Goiás. Durante toda a sua vida, ela acreditou que sua mãe estava morta. No entanto, isso é mentira – Zoé (Regina Cazé) está viva e abandonou a filha por não aceitar a deficiência visual da filha.

Ao longo da trama, Zoé e Maíra vão se reencontrar quando a matriarca resolver pedir perdão para a filha. Ao mesmo tempo, o pai da mocinha morrerá e ela será obrigada a morar com a mãe no Rio de Janeiro.

Zoé mostra sua verdadeira face e se torna uma megera na vida de Maíra – a vilã faz chacota da deficiência da filha e a usa para garantir a sobrevivência da irmã mais nova, Vanessa (Letícia Colin).

Essa é mais uma personagem que vai infernizar a vida de Maíra. A menina cega irá sofrer com o desprezo da irmã, ainda mais quando ela começar a despertar o interesse do noivo de Vanessa, interpretado por Humberto Carrão.

Em junho, Regina Casé postou uma foto dos primeiros dias de trabalho do folhetim. “Nosso primeiro dia foi maravilhoso! Estava contando os minutos pra encontrar @leticiacolin e @sophiecharlotte1 (que me trouxe essas flores lindas de seu jardim!)”, escreveu.

Mariana Nunes, Thalita Carauta, Cassio Gabus Mendes, Naruna Costa, Caio Castro, Mumuzinho, Fabio Assunção e Ana Beatriz Nogueira são outros atores confirmados.

Novelas de João Emanuel Carneiro

João Emanuel Carneiro é o autor de Todas as Flores. A trama estava cotada para ser a substituta de Pantanal no horário nobre da Globo, mas acabou sendo realocada para o Globoplay – Travessia, de Gloria Perez, é o folhetim que entra no ar em outubro após o remake de sucesso.

O autor trabalha na emissora desde 2002. Começou como colaborador de Desejos de Mulher e em 2004 assinou sua primeira novela, Da Cor do Pecado. Dois anos depois, foi o responsável por mais uma trama das 19h, Cobras e Lagartos.

Sua estreia no horário nobre foi em 2008, quando assinou A Favorita. A novela patinou na audiência nos primeiros meses, mas depois engatou e se tornou um grande sucesso.

Ele também é o responsável por Avenida Brasil, um dos grandes marcos das 21h e lembrada até hoje. Nos anos seguintes, escreveu A Regra do Jogo (2015) e Segundo Sol (2018), todas para o horário nobre do canal.

Ele é casado com o ator Carmo Dalla Vecchia, com quem tem um filho, Pedro Rafael.

Agora que você já leu Todas as Flores novela estreia, leia também: Marilu Bueno novelas: atriz esteve em Caça Talentos e Lua de Cristal