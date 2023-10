Zoé (Regina Casé) e Maíra (Sophie Charlotte) em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Rede Globo

Todas as Flores: Zoé rouba filho da Maíra, mas mocinha se vinga

A criminosa Zoé (Regina Casé) cometerá mais uma vilania nos próximos capítulos de Todas as Flores. A madame se aliará a Vanessa (Letícia Colin) novamente, que a convencerá a sequestrar o filho de Maíra (Sophie Charlotte) após a mocinha fugir do cativeiro. A perfumista, cansada de ser boazinha, não deixará barato e armará um contra-ataque contra a bandida.

O que acontece com o filho de Maíra em Todas as Flores?

Rivaldinho, filho de Maíra, ficará nas mãos de Zoé em cenas previstas para ir ao ar na terça-feira, 10. A vilã pede ajuda à organização para invadir a casa de Judite (Mariana Nunes), onde a perfumista está se escondendo, e tirar a criança das mãos da protagonista.

Quem fará o serviço sujo será Galo (Jackson Antunes), mas o aliciador de menores dará um bote errado na primeira tentativa. Isso acontecerá porque Vanessa pede a Pablo (Caio Castro) para dizer onde a criança está, mas o rapaz informará a localização errada para proteger a amiga e o filho dela.

Apesar de Pablo trair Vanessa, Galo conseguirá descobrir o real esconderijo de Maíra e levará os capangas até o local que, armados, renderão a protagonista e levarão Rivaldinho dali.

Não demorará muito para Maíra descobrir que foi Zoé a responsável pelo sequestro, até porque a megera deixará a filha visitar o bebê de vez em quando. A protagonista fingirá colaborar com a criminosa, mas armará um plano contra ela com a ajuda de Pablo.

A personagem de Sophie Charlotte sabe que a mãe esconde uma fortuna que arrancou de Vanessa. A mocinha pegará uma roupa da irmã e se passará por ela para entrar no prédio de Zoé despercebida. Ao lado de Pablo, os dois revirarão a casa da bandida e roubarão todo o dinheiro.

É com esse dinheiro que Maíra pagará pela cirurgia na visão. O procedimento lhe dará a oportunidade de deixar de ser totalmente cega para ter baixa visão.

Quando Maíra recupera o filho roubado por Zoé?

Maíra só recupera Rivaldinho na reta final da novela, após Rafael (Humberto Carrão) descobrir que o menino é seu filho. Ao tomar conhecimento de toda a verdade, o presidente da Rhodes arrisca a própria vida para salvar o bebê das garras da organização criminosa.

Isso acontece porque Vanessa convence Zoé a traficar a criança. Determinada a fazer de tudo para se livrar do filho da irmã, a vilã chantageia a mãe mais uma vez, exigindo que ela venda Rivaldinho para um casal de estrangeiros. Débora (Barbara Reis) também pressiona a mulher a comercializar o próprio neto.

Rafael desmascara Vanessa e começa a chantageá-la, fazendo-a revelar o que sabe sobre Zoé, e descobre o dia, o horário e o local da venda da criança. Logo após Débora entregar Rivaldinho a um casal estrangeiro, o empresário invade o quarto do hotel dos compradores e ameaça chamar a polícia. Os estrangeiros então devolvem o bebê ao rapaz.

O mocinho leva o filho de volta para Maíra, que chora ao finalmente reencontrar a criança. Os dois comemoram juntos e reúnem a família, mas este ainda não é o final feliz do casal, já que a perfumista é presa injustamente, acusada de tráfico de crianças.

Maíra só será inocentada no último capítulo de Todas as Flores, quando Zoé finalmente confessar toda a verdade durante o julgamento da filha, deixando Vanessa chocada. Só então a afilhada de Judite ficará livre para ser feliz ao lado de Rafael, com quem terá um segundo filho.

