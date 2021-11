Tonico sugere matar Dolores em Nos Tempos do Imperador

O casamento de Tonico (Alexandre Nero) e Dolores (Daphne Bozaski) não vai nada bem em Nos Tempos do Imperador. O deputado não perde uma oportunidade de humilhar a esposa, e nos próximos capítulos, até irá sugerir tomar uma atitude radical para se ver livre da jovem, com quem só se casou por interesse.

O que vai acontecer com Dolores em Nos Tempos do Imperador?

Nas semanas seguintes na novela escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, Dolores não vai ficar quieta enquanto ouve as humilhações e ameaças do marido e voltará a bater de frente com ele. As informações são do Notícias da TV.

O deputado já havia revelado que planejava mandar a filha caçula de Eudoro (José Dumont) para um convento. Para quem não se lembra, no início da trama, quem estava prometida em casamento para o vilão era Pilar (Gabriela Medvedovski). Porém, a mocinha fugiu para realizar seu sonho de se tornar a primeira médica do Brasil, e Eudoro então decidiu entregar a mão de Dolores para o crápula, quando ela ainda era criança.

Insatisfeito com o casamento, Tonico irá até sugerir matar a esposa após ela enfrentá-lo mais uma vez. Dolores irá descobrir que o deputado estava tentando enganá-la para se apossar das terras que pertenciam ao seu pai, que morreu de tuberculose.

“Tu quer tanto assim que Pilar e eu venda as terras de painho, é? Foi você que arranjou aquele comprador de mentira? Para enganar nós duas? Grite o quanto quiser, mas aquela fazenda continua sendo minha e da minha irmã”, esbravejará Dolores emNos Tempos do Imperador.

“Era só o que me faltava. Essa anta, jumenta, energúmena agora deu para me enfrentar! A mim! Depois a pessoa manda matar, é ruim”, dirá Tonico durante uma conversa com Nélio (João Pedro Zappa).

O assessor vai tentar acalmar o patrão, mas será repreendido. “Não quero saber de nada. Pilar vai vender essa fazenda por bem ou por mal. Ela vai concordar, nem que tenha… Depois que as terras forem minhas, vou despachar a jumenta dessa minha mulher para um convento! Já vá procurando um bem longe! Lá pelos lados do Maranhão”, dirá o personagem de Alexandre Nero.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.