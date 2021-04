Top 10 Netflix: filmes e séries mais populares no começo de abril

Toda sexta-feira, a Netflix divulga o seu Top 10 com os filmes e séries mais assistidos da semana. Incluindo novidades, produções originais e séries que sempre são assistidas, a seleção do streaming pode ser uma boa para descobrir o que assistir e estar por dentro das principais novidades.

1 – Quem matou Sara?

Lançada em março de 2021, a série Quem Matou Sara? virou mais um dos sucessos certeiros da Netflix, pois saltou na semana de estreia para a primeira posição do Top 10 da plataforma e está em primeiro lugar pela segunda semana consecutiva. Repleta de drama e mistério, esta série acompanha o personagem Alex, um homem que acaba de sair da prisão após ser condenado a 18 anos injustamente. Como resultado de sua raiva, decide se vingar do verdadeiro autor do crime pelo qual foi condenado.

Na plataforma Filmow , uma rede social brasileira em que você pode comentar e dar nota para filmes e séries, o filme recebeu a nota 3.6 de 5.0

No agregador de críticas do público e crítica especializada, Rotten Tomatoes, a série não possui nota de críticos, mas conta com 77% de aprovação do público.

2 – Lucas Netto: Acampamento de Férias 3 – Top 10 Netflix

Certamente, o final de março foi marcado por lançamentos para o público infanto-juvenil; afinal, metade da lista conta com esse tipo de conteúdo. O primeiro deles é Acampamento de Férias 3, uma série de filmes do humorista Lucas Netto sobre competições e brincadeiras em um acampamento muito divertido.

Filmow: não possui

Rotten Tomatoes: comédia não possui nota

3 – Agência Secreta de Controle de Magias

Surpreendentemente, outro filme do Top 10 Netflix desta semana está na lista pela segunda semana consecutiva. Em Agência Secreta de Controle de Magias, os irmãos João e Maria dos contos de fadas são agentes secretos que devem utilizar magia para resgatar um rei desaparecido. Certamente, é um filme divertido para a garotada.

Filmow: nota 3.2 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui avaliação da crítica, mas possui 92% de aprovação do público

4 – Pedro Coelho – Top 10 Netflix

Baseado na série de livros infantis homônima, Pedro Coelho certamente é uma das melhores opções para os pequenos nessa semana. Embora seja mais famoso no Reino Unido durante os anos de 1902 e 1912, o personagem ganha uma roupagem mais moderna e divertida neste filme que acompanha sua luta para roubar os vegetais de um homem.

Filmow: nota 3.4 de 5.0

Rotten Tomatoes: 63% de aprovação da crítica e 56% de aprovação do público

5 – Os Irregulares de Baker Street

Embora Baker Street seja reconhecida como a rua de Sherlock Holmes, esta série muda este conceito e apresenta os Irregulares. Eles são um grupo de jovens contratados pelo melhor detetive do mundo para solucionar crimes sobrenaturais que ocorrem em Londres no século XIX.

Filmow: nota 3.3 de 5.0

Rotten Tomatoes: 79% de aprovação da crítica e 50% de aprovação do público

6 – Chiquititas – Top 10 Netflix

Se tem uma obra que sobe e desce no Top 10 de mais assistidos da Netflix, mas sempre está na lista, é a novela brasileira Chiquititas, um verdadeiro fenômeno. Grande parte do sucesso se dá por conta do público infantil.

Filmow: nota 3.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui

7 – A Semana da Minha Vida

Embora a crítica não tenha gostado muito, o público parece estar gostando do filme A Semana da Minha Vida; afinal, além de estar no Top 10 da Netflix, a série possui alta aprovação do público no Rotten Tomatoes. Misturando romance e musical, o longa acompanha um adolescente rebelde que acaba encontrando amor quando se vê entre uma encruzilhada de sua vida: ir para um acampamento cristão ou para a detenção juvenil.

Filmow: nota 2.6 de 5.0

Rotten Tomatoes: 53% de aprovação da crítica e 82% de aprovação do público

8 – Expresso do Amanhã – Top 10 Netflix

Adaptação em série do filme homônimo do diretor Bong Joon-ho (Parasita), a série se passa em um cenário quase apocalíptico em que a terra está congelada. Os únicos sobreviventes, divididos em castas, permanecem dentro de um vagão de trem lutando pela vida. Certamente, é uma das séries originais da Netflix de maior sucesso.

Filmow: nota 3.8 de 5.0

Rotten Tomatoes: 74% de aprovação da crítica e 74% de aprovação do público

9 – Cabras da Peste

Certamente, esta comédia brasileira apaixonou o público brasileiro; afinal, esta é a segunda semana consecutiva do filme nesta lista.. Acompanha um policial do interior do Ceará chamado Bruceuilis; uma pequena homenagem ao grande ator de ação Bruce Willis. O filme se desenrola ao redor do do sumiço de Celestina, cabra considerada patrimônio da cidade de Bruceuilis. Como resultado, Bruceuilis deverá sair em busca da cabra. Você pode até não gostar de comédias policiais, mas Cabras da Peste pode te surpreender por conta de suas brasilidades.

Filmow: nota 3.3 de 5.0

Rotten Tomatoes: comédia não possui nota.

10 – As Aventuras de Poliana – Top 10 Netflix

Surpreendentemente, Chiquititas não é a única novela para o público infantil que faz sucesso na Netflix. As Aventuras de Poliana dificilmente sai de maneira permanente do Top 10 da plataforma, pois ganha muitos views através do público infantil que utiliza a Netflix.