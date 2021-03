Veja quais são os lançamentos da Netflix nesta semana (26/03 a 01/04)

Um dos streamings mais populares do Brasil e do mundo, a Netflix está sempre colocando conteúdos novos em seu catálogo. Seja de produções originais ou de outros estúdios, a plataforma disponibiliza todo tipo de série, filme, novela, anime e documentário que possa te tirar do tédio. Confira o que vai chegar de novo no catálogo do streaming na lista que separamos sobre os lançamentos desta semana (26/03/2021 a 01/04/2021) da Netflix.

Quais os principais lançamentos de filmes desta semana na Netflix?

Para quem gosta de filme já tem novidade entrando hoje (26) no catálogo, o musical adolescente “A Semana da Minha Vida”, que segue a história de jovens que vão para um acampamento de verão. A trama começa mostrando Will, um adolescente cheio de problemas que é enviado de uma detenção juvenil para um acampamento religioso, lugar em que ele terá que se encaixar.

A Semana da Minha Vida

De Pernas Pro Ar 1 e 2

As duas produções brasileiras estreladas por Ingrid Guimarães serão lançadas no mesmo dia no catálogo da Netflix, dia quatro de abril. Com problemas na vida pessoal e profissional, Alice se arrisca e se joga em uma nova empreitada, trabalhar com Marcela, dona de uma loja de artigos eróticos.

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3

Estrelada pelo irmão do youtuber Felipe Neto, a comédia mostrará a competição entre as meninas e os meninos do acampamento, que irão batalhar em um show de talentos para ganhar a vaga disponível de uma banda de pop. “Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3” chegará ao catálogo de lançamentos da Netflix em breve, no dia 29 de março, uma segunda-feira.

Lançamentos Netflix – Filmes

Desde esta sexta-feira, 26 de março, até a próxima quinta-feira, 1 de abril, o streaming estará adicionando 28 filmes no total. Confira o que vai chegar na plataforma, além dos já citados, e as datas de estreia de cada um no catálogo:

Quais os lançamentos de séries na Netflix nesta semana?

Diferente dos filmes, que estão chegando em grande quantidade no catálogo da plataforma, nesta semana poucas séries estarão ganhando novas temporadas no streaming. No total, chegarão oito novidades na parte de séries, sendo quatro estreantes no catálogo, ou seja, quatro séries que a Netflix estará disponibilizando a primeira temporada.

Os Irregulares de Baker Street

A maior novidade da semana é a série britânica “Os Irregulares de Baker Street” que conta a história de um grupo de jovens da Londres do século 19 que se dedicam a solucionar crimes com aparência sobrenatural a pedido do Dr Watson e Sherlock Holmes. A produção estreou hoje, sexta (26), e já está disponível para quem quiser conferir.

Lançamentos Netflix – Séries

Confira as outras séries que estarão ganhando espaço no catálogo da Netflix nesta semana:

