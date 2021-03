Top 10 Netflix: os filmes e séries mais assistidos da semana

Toda semana, a plataforma de streaming Netflix disponibiliza o Top 10 atualizado de seu catálogo de 18 a 24 de março de 2021. A lista sempre possui alterações, pois lançamentos aguardados podem chamar a atenção dos usuários da plataforma. Além de servir como um bom termômetro do que está dando certo, o Top 10 ajuda você a encontrar algo legal e diferente para assistir com o ranking de séries Netflix.

Confira abaixo quais foram os filmes e séries mais assistidos da semana na Netlfix:

1 – Dia do Sim

Típica comédia estilo Sessão da Tarde, Dia do Sim acompanha um casal que sempre diz “não” para qualquer coisa, mas realiza um acordo com os filhos para dizer “sim” durante todo um dia. Como resultado, a família inteira passa por situações inusitadas e divertidas. É um filme ideal para assistir em família – mas cuidado para não dar ideia aos seus filhos!

Na plataforma Filmow , uma rede social brasileira em que você pode comentar e dar nota para filmes e séries, o filme recebeu a nota 3.0 de 5.0

No agregador de críticas do público e crítica especializada, Rotten Tomatoes, a comédia tem 43% de aprovação da crítica e 52% de aprovação do público

2 – O Recepcionista

Embora possua um elenco talentoso (Tye Sheridan, Helen Hunt e Ana de Armas), O Recepcionista não está convencendo muito a crítica; em grande parte, como resultado do roteiro mal escrito. Mesmo assim, o filme é o segundo mais assistido na Netflix do Brasil. Ele acompanha a história de um recepcionista dentro do espectro autista que acaba se tornando o principal suspeito de um assasinato.

Filmow: nota 2.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: 36% de aprovação da crítica e 31% de aprovação do público

3 – Chiquititas – séries Netflix

Se tem uma obra que sobe e desce no Top 10 de mais assistidos da Netflix, mas sempre está na lista, é a novela brasileira Chiquititas, um verdadeiro fenômeno. Grande parte do sucesso se dá por conta do público infantil.

Filmow: nota 3.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui

4 – Ginny e Georgia – séries Netflix

Com uma recepção moderadamente boa, a série de comédia Ginny e Georgia ocupa a quarta posição do Top 10. A série entre mãe e filha que possuem uma relação curiosa, pois a garota de 15 anos é mais madura que sua progenitora. Algumas piadas da série estão sendo criticadas como sexistas e, surpreendentemente, uma delas até irritou a cantora Taylor Swift.

Filmow: nota 3.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: 68% de aprovação da crítica e 64% de aprovação do público

5 – O Reino Perdido dos Piratas – séries Netflix

Alguma vez você já se questionou como seriam os piratas do Caribe do mundo real? Pois então esta série é ideal para você. De maneira documental, a produção da Netflix mostra as principais histórias de piratas durante o Século XVIII. Certamente, é um das séries mais interessantes do Top 10 desta semana.

Filmow: nota 4.2 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui

6 – Expresso do Amanhã

Adaptação em série do filme homônimo do diretor Bong Joon-ho (Parasita), a série se passa em um cenário quase apocalíptico em que a terra está congelada. Os únicos sobreviventes, divididos em castas, permanecem dentro de um vagão de trem lutando pela vida.

Filmow: nota 3.8 de 5.0

Rotten Tomatoes: 73% de aprovação da crítica e 72% de aprovação do público

7 – The One – séries Netflix

Embora esteja dividindo a crítica – diferentes tipos de avaliações foram publicadas -, a série The One também faz parte do Top 10 desta semana. Na trama, uma pesquisadora surpreende todo o mundo, pois ajuda a descobrir uma forma de encontrar o par ideal das pessoas através do DNA. Ainda não se sabe se a série terá uma segunda temporada, mas você pode ler o livro homônimo que deu origem à série.

Filmow: nota 3.3 de 5.0

Rotten Tomatoes: 14% de aprovação da crítica e 36% de aprovação do público

8 – Polos Opostos

Com um tom dramático, mas focada o público teen, Polos Opostos ocupa a oitava posição do Top 10 desta semana na Netflix. A produção original da plataforma acompanha o desafio de uma menina que deve abrir mão de sua carreira como patinadora, pois seu irmão conseguiu uma vaga em uma importante academia de hóquei.

Filmow: não possui

Rotten Tomatoes: não possui

9 – As Aventuras de Poliana – séries Netflix

Surpreendentemente, Chiquititas não é a única novela para o público infantil que faz sucesso na Netflix. As Aventuras de Poliana dificilmente sai do Top 10 da plataforma, pois ganha muitos views através do público infantil que utiliza a Netflix.

Filmow: nota 4.2 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui

10 – Silenciadas

Encerrando a lista desta semana, temos o filme Silenciadas. O sucesso da Netflix acompanha a história de um grupo de jovens que foram acusadas de serem bruxas. Embora possa parecer místico, o filme é baseado em uma história real e fazem o espectador refletir. Certamente, é um lançamento imperdível.