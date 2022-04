Confira qual será a Transmissão do jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Transmissão do jogo do Corinthians hoje: qual canal vai passar (5/4/22)

Nesta terça-feira, 5 de abril de 2022, Always Ready e Corinthians se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela abertura do grupo E na Copa Libertadores de 2022, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Confira a seguir qual será a transmissão do jogo do Corinthians hoje e todos os detalhes.

O jogo entre Always Ready e Corinthians hoje vai ser transmitido no SBT e CONMEBOL TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal do SBT é o grande responsável por passar o jogo do Corinthians hoje na Libertadores na TV aberta. Entretanto, a transmissão só estará disponível para o estado de São Paulo e cidades de Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e Londrina. Sendo assim, a programação vai contar com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos

Outra opção é o canal da Conmebol TV, disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO. Ou seja, para assistir ao vivo é necessário obter uma conta na TV paga. Existe, porém, a opção de acompanhar através dos aplicativos Sky Play, DirecTV GO ou NOW.

Também online, o site do SBT (www.sbt.com.br) também retransmite a partida da Libertadores nesta terça-feira para os usuários do estado de São Paulo e Paraná,

Always Ready x Corinthians

Horário: 21h30

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Onde assistir: SBT (São Paulo e cidades do Paraná), SBT.COM.BR e Conmebol TV

Corinthians na Libertadores 2022

O Corinthians integra o grupo E na Copa Libertadores da América em 2022. A Conmebol definiu cada um dos oito grupos através de sorteio. Nomeados por letras, cada um destes grupos contém quatro times dos mais diferentes países da América do Sul.

Além do Corinthians, o grupo E tem Boca Juniors, Always Ready e Deportivo Cali. O argentino é o segundo maior campeão da Libertadores, com 6 taças. Além disso, é considerado um grande rival no futebol por torcedores do Timão, o que deixa a disputa ainda mais acirrada.

O Always Ready, da Bolívia, traz uma certa dificuldade para o Corinthians já que o seu estádio está localizado 3.600 metros acima do nível do mar.

Por fim, o Deportivo Cali, da Colômbia, não é o favorito, mas pode dar trabalho aos concorrentes que buscam a classificação até a próxima fase. Lembrando que os dois melhores avançam para as oitavas, enquanto o terceiro colocado disputará a Sul-Americana.

Programação do SBT

Confira a programação completa do SBT hoje, terça-feira, 5 de abril de 2022. É importante ressaltar que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado e suas afiliadas.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Notícias Impressionantes

13:20 Henry Danger

14:15 Casos de Família

14:45 Fofocalizando

15:45 Champions League

17:45 Amanhã É Para Sempre

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

01:00 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita

