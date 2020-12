Tudo o que sabemos sobre a Mulher Maravilha 1984

Mesmo com a pandemia continuando a afetar o mundo, o filme Mulher-Maravilha 1984 está se mostrando um tremendo sucesso. Só no Brasil, o filme já conseguiu arrecadar R$ 8,5 milhões em bilheteria. Surpreendentemente, o sucesso no Brasil está sendo grande mesmo com a lotação de cinemas limitada.

Embora a bilheteria não seja ideal, ela bateu o sucesso mais recente de Trolls 2, que levantou R$ 600 mil nos cinemas.

Você ainda não estava sabendo do novo filme de super-heróis da DC? Então confira abaixo as principais informações sobre o longa com Gal Gadot na pele da super-heroína dos quadrinhos.

Qual é o enredo de Mulher-Maravilha 1984?

Mulher-Maravilha 1984 é o quarto filme da personagem dentro do Universo Estendido DC nos cinemas. Embora esteja sendo lançado agora, o enredo do novo filme se passa antes dos eventos retratados na adaptação cinematográfica de Liga da Justiça. Diana Prince/Mulher-Maravilha divide sua vida entre lutar contra o crime e atuar como antropóloga em um museu.

Mas tudo entra em jogo quando o caminho de Prince cruza com Maxwell Lord e Barbara Minerva, um magnata e uma arqueologista que entram em contato com uma pedra mística e conseguem poderes avassaladores. Como resultado, a Mulher-Maravilha precisa combater os dois e lidar com a perda do seu amor, o soldado Steve Trevor. Tudo isso ocorre durante a Guerra Fria, no ano de 1984.

Quem está em Mulher-Maravilha 1984?

A israelense Gal Gadot retorna ao filme como Mulher-Maravilha. Nada muda muito em seu papel heróico, mas Diana Prince está mais experiente, sábia e acostumada com o estilo de vida humana.

Pedro Pascal como Maxwell Lord

Em alta por causa do sucesso The Mandalorian, Pedro Pascal interpreta o vilão Maxwell Lord. Embora seja um empreendedor carismático, Lord possui planos tortos com a pedra mística que é foco no filme. Segundo a diretora Patty Jenkins, Lord é “um vilão com potencial de ser perigoso e assustador.

Kristen Wiig como Barbara Minerva

Barbara Minerva entra no filme como uma nova arqueóloga do museu em que Diana Prince trabalha. Ela admira a Mulher-Maravilha e deseja ser sua amiga, mas eventualmente ela acaba tornando-se uma das vilãs do filme. Como resultado de uma transformação, Minerva alia-se ao vilão Maxwell Lord contra a Mulher-Maravilha.

Onde assistir?

Surpreendentemente, o filme terá seu lançamento brasileiro focado no cinema. Isso ocorre, pois a plataforma de streaming HBO Max ainda não foi lançada no país. Contudo, moradores do Canadá e Estado Unidos poderão assistir Mulher-Maravilha 1984 pela plataforma no dia 25 de dezembro.

Quando Mulher-Maravilha 1984 será lançado?

Caso você não queira se arriscar indo ao cinema, o segredo é aguardar outra data de lançamento para o filme, 23 de março de 2021. Neste dia, Mulher-Maravilha 1984 será lançado em DVD, Blu-ray, e Blu-ray Ultra HD.

Há quem recomende utilizar um serviço de VPN para acessar a HBO Max e assistir o filme da DC, mas o ato pode ser considerado ilegal. Isso ocorre, pois o filme não foi licenciado para ser assistido por streaming no Brasil.

Trailer do filme

Caso ainda não tenha visto, você pode assistir o trailer oficial de Mulher-Maravilha 1984 abaixo:

Embalado ao som de um remix da música Blue Monday do New Order, o trailer certamente consegue encapsular o ambiente oitentista em que o filme se passa.