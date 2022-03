Túlio morreu em Um lugar ao Sol ou vai voltar?

Túlio (Daniel Dantas) morreu em um acidente de helicóptero em Um Lugar ao Sol. O marido de Rebeca (Andréa Beltrão) fugia com Ruth (Pathy Dejesus) depois de dar um golpe milionário na Redentor, mas a aeronave sofreu uma queda e causou a morte do personagens.

Túlio morreu em Um lugar ao Sol?

Túlio de fato morreu em Um Lugar ao Sol. Ao longos dos capítulos exibidos na última semana, Christian/Renato (Cauã Reymond) foi atormentado pelo fantasma do irmão, por acreditar ser o culpado pela morte do crápula após ter adulterado os remédios do amante de Ruth.

Depois de beber, Chris ouve a voz de Renato, que o culpa pela tragédia: “Se não quiser ir em cana, dá as caras amanhã no enterro, vai lá e abraça todo mundo. Esvaziar cápsula de remédio é mole, isso qualquer um faz. Agora, ter a frieza de encarar todo mundo como se você não tivesse nada a ver com isso…”,

Antes do acidente, Túlio cometeu sua última vilania. Ele ameaçou expor a verdadeira identidade de Christian caso o protagonista não assumisse para Santiago (José de Abreu) a autoria dos desvios de dinheiro da rede de supermercados.

Desesperado, o protagonista decide se livrar do inimigo. Em um primeiro momento, ele acredita que os remédios o mataram. É somente no dia do velório de Túlio que Christian descobre o verdadeiro motivo da morte do vilão e se livra da culpa.

O caminho fica livre para que o impostor assuma a presidência da Redentor. Rebeca agora também está desimpedida para viver o romance com Felipe (Gabriel Leone).

Final de Christian

O vilão Christian será preso no final de Um Lugar ao Sol. O personagem de Cauã Reymond vai passar anos na cadeia pelo crime de falsidade ideológica.

Além disso, ele também não poderá mais contar com Lara, seu verdadeiro amor, e Ravi, seu melhor amigo. O órfão e a cozinheira vão ficar juntos no final da novela.

Haverá uma grande passagem de tempo no final de Um Lugar ao Sol. A novela mostrará o protagonista saindo da cadeia depois de tantos anos, de acordo com o Notícias da TV.

+ Final de Christian em Um Lugar ao Sol tem cadeia e solidão

Quando acaba Um Lugar ao Sol?

Um Lugar ao Sol acaba em 25 de março. A partir do dia 28, o remake de Pantanal começa a ser exibido na faixa de horário das 21h30.

A primeira versão do folhetim é de autoria de Benedito Ruy Barbosa e foi exibida em 1990 pela TV Manchete. Na época, a história de Juma Marruá, interpretada originalmente por Cristiana Oliveira, rendeu picos de audiência, ultrapassou a rede Globo na faixa do horário nobre e deu trabalho para a emissora da família Marinho.

A Globo já começou a divulgar Pantanal e os primeiros teasers estão sendo exibidos ao longo da programação. O remake tem orçamento milionário e a novela mais cara da história.

Assista ao trailer abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=HS3yOH5SoPw

+ A novela Pantanal já passou na Globo? Emissora lançará nova versão