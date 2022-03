A novela Pantanal já passou na Globo? Emissora lançará nova versão

Em breve, a TV Globo vai exibir uma nova versão de Pantanal, criada por Benedito Ruy Barbosa em 1990. Originalmente, o folhetim foi exibido pela extinta Manchete, mas ganhou reprises ao longo dos anos. A novela Pantanal já passou na Globo? Emissora comprou os direitos da obra há mais de uma década.

A novela Pantanal já passou na Globo?

A novela Pantanal nunca passou na TV Globo antes. A versão original do folhetim foi exibida pela TV Manchete pela primeira vez em 199 e depois foi reprisada no SBT.

Para quem não sabe, a Globo tem os direitos da novela há muitos anos e já em 2006 planejava uma nova versão do folhetim. Em entrevista ao UOL na época, o autor Benedito Ruy Barbosa contou que vendeu os direitos do folhetim para a emissora, que ia produzir uma novela ou minissérie baseada no texto original de Pantanal, os detalhes ainda não haviam sido decididos.

Porém, dois anos depois, em 2008, um balde de água fria tombou os planos da emissora: o SBT. O canal de Silvio Santos conseguiu comprar as fitas originais da novela Pantanal em um leilão após a falência da Manchete e por isso reprisou o folhetim na faixa das 22h de junho de 2008 a janeiro de 2009.

A atitude do SBT gerou uma briga na justiça, a TV Globo tentou processar a emissora, pois tinha o direito do texto original do folhetim, e Benedito Ruy Barbosa entrou com uma ação para impedir que a reprise acontecesse. No entanto, o autor perdeu e o canal da família Abravanel pôde exibir os capítulos do folhetim de 1990. A única diferença nesta reprise é que foram realizados alguns cortes na trama, pois parte das fitas estavam danificadas.

Originalmente, a novela Pantanal passou na TV Manchete de março a dezembro de 1990, depois foi reprisada na emissora em 1991, 1993 e novamente em 1999. Benedito contou em entrevista ao Fantástico em 2020 que a ideia inicial para o folhetim surgiu depois de uma viagem que realizou ao pantanal ao lado de Sérgio Reis.

Quando estreia a nova versão de Pantanal na Globo?

A versão da novela Pantanal da TV Globo vai passar na faixa das 21h a partir do dia 28 de março, segunda-feira. A produção irá ao ar de segunda a sábado, depois do Jornal Nacional, e teve seu texto adaptado pelo autor Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

Era esperado que o remake de Pantanal chegasse às telinhas em 2021, mas o folhetim sofreu com atrasos e passou por uma série de adiamentos por conta da pandemia do covid-19, que prejudicou o setor de teledramaturgia da TV Globo.

Assista o primeiro trailer da novela:

Quem é quem na novela Pantanal da Globo

O folhetim contará com atores que estiveram na primeira versão da novela Pantanal, como Marcos Palmeira e Almir Sater, e também terá novos rostos, como Alanis Guillen, que será a emblemática Juma.

Alanis Guillen

A jovem atriz de 23 anos vai interpretar Juma. A garota se apaixona por Jove ao longo da novela e vive um romance de altos e baixos. Na versão original da novela, Juma foi papel de Cristiana Oliveira.

Renato Góes e Marcos Palmeira

Os atores Renato Góes e Marcos Palmeira vão interpretar o mesmo personagem em fases diferentes. Renato será a versão jovem de José Leôncio, na primeira fase do folhetim, enquanto Palmeira aparecerá a partir da segunda fase, como a versão mais velha do fazendeiro. Em 1990, o papel foi de Paulo Gorgulho e depois de Cláudio Marzo.

Jesuíta Barbosa

Jesuíta interpreta Jove, filho de José Leôncio. O rapaz foi levado pela mãe ainda pequeno para o Rio de Janeiro e não foi criado ao lado do pantaneiro. Ao crescer, o rapaz retorna ao Mato Grosso do Sul e reencontra José Leôncio. Na versão original da novela, o papel foi de Marcos Winter.

Letícia Salles e Dira Paes

As atrizes interpretarão a personagem Filó. Letícia aparecerá na primeira fase do folhetim e Dira assumirá o papel depois de uma passagem de tempo. Filó conheceu José Leôncio em um prostíbulo e depois de descobrir que uma gravidez, viaja ao pantanal para pedir abrigo ao fazendeiro.

Juliana Paes na novela Pantanal da Globo

A atriz vai interpretar Maria Marruá, mãe de Juma. A mulher criou a filha sozinha no mato quando seu marido, Gil (Enrique Díaz) foi morto por grileiros. Mãe e filha tem o poder de se transformar em onça quando se sentem ameaçadas. Na versão de 1990, o papel foi de Cássia Kiss.

