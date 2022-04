Túnel do Amor horário no Multishow e como funciona o reality

Túnel do Amor, novo reality apresentado por Marcos Mion, será exibido em 18 episódios no Multishow. Dez duplas de amigo têm a missão de bancar o cupido uns para os outros na busca pelo par ideal. Os participantes precisam confiar nas escolhas de sua amizade. Anote na agenda o horário de Túnel do Amor e como assistir a atração.

Qual o horário de Túnel do Amor?

Túnel do Amor é exibido de segunda a sexta, às 22h30, horário de Brasília. Para assistir, é necessário ser assinante de um plano de TV à cabo – o número do canal pode variar entre as operadoras.

O sinal do Multishow também é disponibilizado para os assinantes do Globoplay +canais com valores a partir de R$42,90 mensais. Depois da exibição na TV, os episódios ficam disponíveis na plataforma de streaming.

Foram escolhidas dez duplas de amigos, cinco de homens e cinco de mulheres, para participar do programa. Eles são divididos em duas casas, a Grafite e a Solar. A cada episódio, um amigo escolhe alguém da própria casa para dar ‘match’ com seu amigo que está na casa vizinha.

O encontro entre os escolhidos ocorrem no túnel, e daí vem o nome do programa. Além de servir como o local para os dates, o túnel também é uma tecnologia que define os rumos do jogo, e ajuda a tomar decisões e determina qual dupla deve ser salva no fim de cada semana. Uma delas é substituída, dando lugar para novos participantes.

Quem também marca presença no reality é Jojo Todynho. A funkeira atua como comentarista, dando seus pitacos sobre as brigas, romances e amizades. Os episódios com a participação da vencedora de ‘A Fazenda 12’ são disponibilizados no portal do Multishow e no canal ‘Humor Multishow’, no YouTube, a partir de 23 de maio.

O @marcosmion sendo o único casado no meio dos pegadores 🗣️ Vocês são Team Pegação ou Team Último Romântico? 😁 #TúnelDoAmor pic.twitter.com/bJhWPPPPeW — Multishow 💘 (@multishow) April 28, 2022

Quem são os participantes?

Adriana e Andressa – As duas se conheceram durante uma viagem há menos de um ano. Adriana tem 25 anos, é de São Paulo e já foi casada. Andressa tem 26 anos e também é da capital paulista.

Carla e Duda – Se conheceram há dois anos em uma sessão de fotos. Carla tem 23 anos e é de Camburiú. Já Duda tem 24 anos e é de Porto Alegre.

Darline e Malu – Se conheceram em há quatro anos em um evento de modelos. Darline tem 32 anos e trabalha como modelo. Malu tem 33 anos, e já foi casada. As duas moram juntas em São Paulo.

Luana e Marina – São amigas desde 2018, quando ainda estavam na escola. Ambas tem 21 anos – Luana se considera muito observadora. Marina gosta de falar sobre amor próprio nas redes sociais, por já ter sofrido muito com a pressão estética.

Nina e Vanessa – São amigas há mais de dez anos. Ambas tem 29 anos, mas Nina é mais racional, enquanto Vanessa é dramática e intensa.

Caio e Fábio – São amigos há dez anos e sempre saem juntos. Ambos tem 29 anos, mas possuem personalidades bem diferentes. Enquanto Caio age com a emoção, Fábio dá voz à razão.

Danillo e Randerson – Os amigos se conheceram durante uma viagem e não se desgrudaram desde então. Ambos tem 30 anos e são pais de dois filhos.

Felipe e Stefano – Amigos há dez anos, Felipe tem 31 anos e só namorou uma vez. Já Stefano tem 29 anos e gosta da vida de solteiro.

Robinho e Otávio – Os cariocas são amigos há cinco anos. Robinho, de 28 anos, gosta de sair à noite, enquanto Otávio, de 24, é mais tranquilo.

Dan e Pedrinho – Amigos de infância, Dan tem 28 anos e Pedrinho tem 29 anos. Eles se consideram xavequeiros.

