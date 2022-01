UFC Vegas 46 hoje: horário e onde assistir as lutas ao vivo (15/01)

Confira todas as lutas do UFC neste sábado e onde assistir ao vivo pela TV e online

O maior evento de combates de artes marciais mista está de volta. Neste sábado, 15/01, o primeiro Ultimate de 2022 será realizado no octógono em Las Vegas, Estados Unidos. O UFC Vegas 46 apresenta a luta principal entre Calvin Kattar e Giga Chikadze na categoria peso-pena, além de brasileiros. O evento começa as 19h (horário de Brasília), seguindo até a madrugada. Confira todas as as lutas do UFC hoje, os horários e onde assistir.

Onde assistir o UFC hoje e horário:

O UFC Vegas 46 é o primeiro evento do calendário recheado de atrações neste sábado, em Las Vegas, estado de Nevada, nos Estados Unidos, com disputas no Card Preliminar começando a partir das 19h e, depois, o Card Principal às 21h, nove horas da noite, no horário de Brasília.

O canal Combate, disponível em operadoras por assinatura, é quem vai transmitir todas as lutas do UFC hoje com narração de Rhodes Lima e comentários de Ana Hissa. Duas lutas do Preliminar serão disponibilizadas no Facebook do UFC Brasil.

Horário: 19h e 21h (horário de Brasília)

CANAL COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

Luta de Calvin Kattar e Giga Chikadze

Pela categoria peso-pena, o norte-americano Calvin Kattar e o georgiano Giga Chikadze se enfrentam na luta principal do Vegas 46 neste sábado. Os dois aparecem em 5º e 8º no ranking respectivamente, prometendo uma grande disputa no octógono.

Kattar foi derrotado por Max Holloway em sua última luta e, por isso, vai buscar a redenção. Já Giga contabiliza tem sete vitórias seguidas, onde a mais recente aconteceu diante do brasileiro Edson Barboza em agosto do ano passado. Ao conseguir o resultado positivo em seu favor hoje, espera conquistar uma melhor posição no ranking de peso-pena.

Além disso, três brasileiros também aparecem na disputas deste sábado. São eles Rogério Bontorin, que enfrenta Brandon Royval, a lutadora Jennifer Maia, que luta com Katlyn Chookagian, e o estreante Joanderson “Tubarão” Brito, que encara Bill Algeo.

Programação de lutas no Card completo do UFC hoje

O UFC deste sábado apresenta o Card Preliminar e o Principal, com as categorias separadas por atletas, pesos e regras. A pesagem é realizada para que cada um dos lutadores esteja em dia com todo o regulamento para então, entrar no octógono mais famoso do mundo.

A seguir, confira todas as lutas do UFC neste sábado.

CARD PRINCIPAL

Calvin Kattar x Giga Chikadze (Peso-pena até 65,7 Kg)

Jake Collier x Chase Sherman (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Brandon Royval x Rogério Bontorin (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Katlyn Chookagian x Jennifer Maia (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Dakota Bush x Viacheslav Borshchev (Peso-leve até 70,3 Kg)

Bill Algeo x Joanderson Brito (Peso-pena até 65,7 Kg)

CARD PRELIMINAR

Jamie Pickett x Joseph Holmes (Peso-médio até 83,9 Kg)

Court McGee x Ramiz Brahimaj (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Brian Kelleher x Kevin Croom (Peso-pena até 65,7 Kg)

TJ Brown x Charles Rosa (Peso-leve até 70,3 Kg)

Confira todas as encaradas da pesagem no UFC Vegas 46.

