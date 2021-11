Último capítulo de Império: que horas começa e o que acontece

O último capítulo de Império será exibido hoje (5) na Rede Globo. A novela ganhou uma edição especial devido à pandemia de covid-19 no país, enquanto as outras tramas inéditas estão sendo gravadas. Nesta sexta, o público era rever o desfecho da história do Comendador (Alexandre Nero) e sua família. Abaixo, veja que horas começa o episódio desta sexta.

Que horas começa o último capítulo de Império?

O capítulo desta sexta da novela Império está marcado para ir ao ar às 21h30, horário de Brasília, na Globo.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Quem não estiver na frente da TV pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso gratuitamente ao sinal da emissora. É necessário fazer um cadastro na plataforma de streaming.

Por ser uma novela já exibida anteriormente, todos os capítulos estão disponíveis no GloboPlay, inclusive o último. Mas, para ter acesso a todos os episódios na íntegra, é necessário ter um plano pago – o mais barato tem o custo de R$22,90 por mês.

O que vai acontecer?

No capítulo exibido na quinta-feira, Zé Alfredo e Josué (Roberto Birindelli) invadiram a casa de Silviano (Othon Bastos) atrás de algo que possa lhes ajudar a derrotar o vilão.

Enquanto isso, José Pedro (Caio Blat) sequestrou Cristina (Leandra Leal) com a ajuda de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) – que matou o Marcão do camelódromo (Joe Ribeiro).

O herdeiro quer que seu pai dê uma alta quantidade de dinheiro aos vilões para que eles possam fugir do país. No capítulo que será exibido hoje, o Comendador e seu motorista irão até o resgate de Cristina, mas as coisas não vão sair como planejado.

Isso porque José Alfredo irá matar Maurílio, e Josué irá atirar em Silviano. José Pedro ficará ferido após levar uma pancada na cabeça de seu pai. O Comendador irá resgatar sua filha, mas levará um tiro nas costas, que o levará a morte.

Maria Isis se tornará sócia da Império após a morte de seu amado, pois ele deixou um testamento deixando parte de sua fortuna para ela. Quem vai assumir o comando da empresa será João Lucas (Daniel Rocha).