Zé Pedro morre na novela Império? Vilão pagará por seus crimes

Império termina na próxima sexta-feira (4). Na trama de Aguinaldo Silva, José Pedro (Caio Blat) se revelou ser o grande vilão por trás da identidade de Fabrício Melgaço. No último episódio, pai e filho vão se enfrentar e um deles terá um destino trágico. Descubra se Zé Pedro morre na novela Império.

Zé Pedro morre na novela Império?

Nos capítulos que serão exibidos entre hoje e amanhã, José Pedro vai sequestrar Cristina, sua meia-irmã, e o Comendador vai atrás dele para resgatar a loira.

Junto com Silviano (Othon Bastos) e Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), ele atrai o Comendador e Josué (Roberto Birindelli) para um galpão abandonado e os personagens entram em confronto. Josué distrai Maurílio, e enquanto isso, Zé Alfredo dá um tiro certeiro no biólogo, que cai morto. Revoltado com a morte do filho, Silviano tenta acertar o homem de preto, mas é surpreendido por Josué. O motorista então mata o mordomo.

José Pedro fica ferido após levar uma pancada na cabeça e cai no chão. Enquanto isso, José Alfredo se apressa para soltar Cristina das amarras. Quando os dois estão prestes a deixar o local, o personagem de Caio Blat consegue alcançar a arma e atira no próprio pai. O empresário não resiste e morre.

No final da novela, Zé Pedro não morre, mas é preso pelo assassinato do homem de preto. Enquanto está na cadeia, Amanda (Adriana Birolli) cria sozinha o filho do casal, enquanto João Lucas (Daniel Rocha) assume o comando da Império.

Os dois últimos capítulos da edição especial de Império serão exibidos nesta quinta e sexta-feira, 4 e 5 de novembro, às 21h30, horário de Brasília.

A partir de 8 de novembro, a Globo passa a exibir a novela inédita Um Lugar ao Sol, no mesmo horário.