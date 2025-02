Últimos capítulos: resumo Cabocla de quarta-feira, 12 de fevereiro,

Leia os capítulos do resumo de Cabocla de 12 de fevereiro de 2025, exibida no horário especial de novelas da TV Globo. Escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1979 e adaptada em 2004 por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, a reprise é está na reta final e será substituída integralmente por História de Amor de Manoel Carlos.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo da novela Cabocla de quarta-feira, 12/02

O resumo da novela Cabocla da quarta-feira, 12, de acordo com os capítulos originais, começa com o delegado prendendo Macário. Desidério afirma que confessou apenas porque acreditava que Macário estava morto. Macário tenta responsabilizar Desidério, alegando que o juiz acreditará em sua versão. No entanto, o delegado e o juiz ouvem toda a conversa. O delegado orienta Macário a buscar um bom advogado e solicita ao juiz que arquive o processo contra Tobias.

Justino e Tobias temem que o julgamento de Macário seja influenciado por questões políticas. Mariquinha informa a Tobias que Luís será seu defensor. Tobias pede que, caso seja preso, Mariquinha retorne à casa de Justino. Posteriormente, o delegado comunica a Tobias que ele está livre, enquanto Macário e Desidério serão julgados em Vitória.

Paralelamente, Luís e Zuca compartilham com Bina e Zé a notícia da compra de uma fazenda. Edmundo chega à cidade, e Joaquim se desculpa por não ter enviado um telegrama com as novidades. Emerenciana e Pepa decidem que a festa de casamento será realizada na divisa das fazendas, próximo à árvore onde Belinha e Neco costumavam se encontrar, o que irrita Justino e Boanerges.

Enquanto isso, Rosa e Adib chegam à casa de Felício e Generosa em um automóvel luxuoso. Tina se encanta com a criança que os acompanha. Rosa pede perdão à mãe, e todos se abraçam emocionados. Boanerges, Emerenciana e Belinha preparam os convites de casamento, assim como Justino, Neco e Pepa. Tina comenta com Rosa sobre o sofrimento de Tomé por causa dela. Rosa convida Tina para morar em São Paulo e expressa a intenção de levar os pais também.

Zé ensina Chico a utilizar o código Morse. Boanerges assegura a Joaquim que nunca se reconciliará com Justino. No entanto, Justino procura Boanerges para propor uma aliança política.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Para assistir em 2025, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.