Reta final: Resumo de Vai na Fé de AMANHÃ terça-feira, 08/08

O resumo de Vai na Fé de terça-feira, 8, mostra o confronto final entre Theo (Emílio Dantas) e Orfeu (Jonathan Haagensen) após o bandido escapar da cadeia. O capítulo também mostrará o lançamento do clipe de Sol (Sheron Menezzes), que não sairá como a cantora imaginava.

Resumo de Vai na Fé de terça-feira, 8 de agosto

O capítulo de terça de Vai na Fé começa com Lumiar (Carolina Dieckmann) contando para Clara (Regiane Alves) sobre a nova vítima que apareceu acusando Theo por abuso sexual. Na delegacia, chamado por conta das acusações que caem sobre ele, o vilão receberá orientações de Ricardo (Heitor Martinez).

O vilão também se encontrará com Orfeu após o criminoso fugir da cadeia. O crápula avisará Ricardo sobre a fuga do personagem de Jonathan Haagensen, que ligará para a polícia. No entanto, Orfeu vai se prevenir e conseguirá uma arma com Naldo (MC Orelha). É possível que o confronto entre os ex-sócios termine com um deles morto, e possivelmente será Orfeu quem levará a pior.

Jenifer (Bella Campos) também ficará cada vez mais confusa sobre seus sentimentos. A estudante de Direito confessará para Kate (Clara Moneke) que não sabe se fica com Eduardo (Matheus Abreu) ou Hugo (MC Cabelinho).

Outro imbróglio que será mostrado no resumo de Vai na Fé de terça é o lançamento do clipe de Sol. Mauro (Angelo Paes Leme) mudou todo o videoclipe da dançarina sem que ela soubesse, contratando uma dublê para gravar cenas sensuais com o dançarino.

O diretor edita o clipe e insere as cenas sensuais gravadas pela dublê de Sol. O poderoso obviamente não deixa a evangélica assistir ao vídeo antes do lançamento, fazendo com que todos seja surpreendidos negativamente.

Ben (Samuel de Assis) se junta a Sol para assistir o lançamento. Quando vê o que o diretor fez, a protagonista se enfurece com Mauro. Todos os envolvidos também reclamam do conteúdo, e o advogado garante que irá processar o diretor. A situação vai deixar a ex-vendedora de quentinhas tão abatida que ela pensará em desistir da carreira.

Sol obviamente contará com a ajuda de Lui (José Loreto), que incentivará a dançarina a não desistir e a convidará para abrir seus shows.

Quando termina a novela?

O último capítulo de Vai na Fé será exibido na sexta-feira, 11 de agosto, com reapresentação no sábado. A trama termina após se consolidar como um enorme sucesso no horário das sete e elevar os índices de audiência.

A trama terminará com o casamento de Sol e Ben, que enfim vão ter um final feliz após a prisão de Theo. Outros casais que devem ficar juntos é Lumiar e Lui, Jennifer e Hugo e os queridinhos Kate e Rafa (Clara Moneke), além de Clara e Helena (Priscila Sztejnman).

As namoradas, inclusive, só vão reatar de vez nos minutos finais de Vai na Fé. Clara pedirá perdão após magoar Helena por dizer que "não gosta de mulheres" e a personal trainer vai aceitar as desculpas de sua amada.

Já o vilão Theo terminará a novela atrás das grades pagando pelos crimes de contrabando, abuso sexual e tentativa de homicídio. O crápula vai tentar invadir o casamento de Ben e Sol para sequestrar a noiva, mas será pelo pela polícia antes de concluir o plano.

O horário passa a exibir "Fuzuê" a partir de 14 de agosto. A novela de autoria de Gustavo Reiz mostrará a busca de Luna (Giovana Cordeiro) por sua mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo), que desapareceu após ser vista por um último em uma loja de quinquilharias no centro da cidade. O local abriga um tesouro embaixo do prédio, que está na mira da ambiciosa Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

