Qual o final de Sol em Vai na Fé? O que acontece com Ben e carreira

Um final feliz de Sol (Sheron Menezzes) ao lado de Ben (Samuel de Assis) já é esperado, afinal eles são o casal queridinho do público. No entanto, há outro ponto importante da história da protagonista de Vai na Fé que precisa de destaque: como vai ficar a carreira da evangélica? Desde que deixou a equipe de Lui Lorenzo (José Loreto), Sol tem se dedicado para fazer a profissão de cantora vingar.

O que vai acontecer com Sol no final de Vai na Fé?

A carreira de Sol promete decolar em Vai na Fé, mas não será nada fácil para a moradora de Piedade conseguir alcançar o sucesso. Isso é adiantado pelos resumos da novela, que mostram que a mãe de Jenifer (Bella Campos) terá um sério problema com Mauro (Angelo Paes Leme), empresário famoso que surgiu com uma proposta para assumir a marca da artista.

Nos capítulos da última semana da novela, Mauro vai desagradar Sol ao pedir que ela aja de forma sensual na frente das câmeras e ficará irritado quando ela realizar mudanças em uma sessão de fotos. O atrito entre eles irá ainda mais longe, totalmente descontente com o que Sol quer para seu videoclipe, o empresário regravará o trabalho sem avisá-la.

Depois que modificar o clipe de Sol, Mauro não deixará que ela veja o vídeo antes da estreia. Quando a gravação finalmente for lançada, a cantora ficará furiosa com todas as mudanças de Mauro e discutirá feio com o empresário. E ela não será a única a odiar o videoclipe, até mesmo o público soltará diversas críticas ao projeto.

A situação deixará Sol totalmente desanimada. Ben vai garantir para a namorada que processará Mauro, mas o que estará realmente na cabeça da mãe de Jenifer será desistir da carreira. Pelo que indicam os resumos, o que ajudará a personagem de Sheron Menezzes a se reerguer será um convite de Lui Lorenzo, que pedirá para a ex-namorada e amiga abrir seu novo show.

A TV Globo não revelou oficialmente o que vai acontecer nas cenas finais de Vai na Fé, mas é possível saber que Sol dará a volta por cima, provavelmente por retornar aos palcos para abrir o show de Lui Lorenzo. Segundo a jornalista Carla Bittecourt, do Notícias da TV, apurou em julho, Sol fará seu primeiro show no penúltimo capítulo da trama. Não há detalhes sobre o evento, mas este parece ser o primeiro grande passo da carreira da mulher, que não desistirá de cantar.

Além de continuar soltando a voz, o final de Sol terá mais um momento de felicidade: seu casamento. A personagem vai subir ao altar para selar a união com Ben. O momento quase será estragado por Theo (Emilio Dantas), que invadirá a cerimônia disfarçado para tentar sequestrar a noiva, mas será impedido pela polícia e enfim preso. Sem o abusador no caminho, o casal Sol e Ben poderá finalmente ser feliz.

Que dia acaba Vai na Fé?

Para conferir o final feliz de Sol será necessário aguardar até o dia 11 de agosto, data do último capítulo de Vai na Fé. Aos que perderem a exibição ao vivo na Globo, será possível conferir a reprise do capítulo final no dia seguinte, 12 de agosto, no mesmo horário de sempre dos sábados, às 19h45. Caso não veja a reprise, o episódio estará na íntegra no catálogo da Globoplay. No entanto, a disponibilidade é apenas para os assinantes do serviço.

A partir do dia 14 de agosto, segunda-feira, a faixa das 7 é ocupada por Fuzuê, do autor Gustavo Reiz, estreante na TV Globo e rosto já conhecido nas novelas da Record. A trama será protagonizada por Giovana Cordeiro, que viverá Luna, uma vendedora de biojoias que tenta encontrar a mãe desaparecida. A antagonista será Preciosa, irmã de Luna, interpretada por Marina Ruy Barbosa, uma empresária poderosa que tem interesse em um tesouro perdido.