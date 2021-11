Um Lugar ao Sol: quem é a personagem de Fernanda Marques

Em Um Lugar ao Sol, Fernanda Marques vai fazer sua estreia no mundo novelesco. A atriz de 27 anos já esteve em outros projetos da TV Globo, mas nunca trabalhou em uma novela, muito menos uma do horário nobre, faixa muito disputada e almejada nas telinhas. A personagem da jovem será do núcleo de Rebeca, papel de Andreia Beltrão.

Quem é Fernanda Marques em Um Lugar ao Sol?

A atriz Fernanda Marques interpretará Cecília, filha de Rebeca (Andréa Beltrão) e sobrinha de Bárbara (Alinne Moraes), a vilã da trama da nova novela das 9.

A personagem tem 17 anos de idade, terá uma personalidade marcante e está no último ano da escola. A garota tem uma relação conturbada com a mãe, que foi muito ausente durante sua criação por causa do trabalho como modelo. Ela não tem contato com o pai biológico e não se dá nada bem com o padrasto.

Ao longo da novela, a personagem de Fernanda Marques em Um Lugar ao Sol vai se dividir entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo porque vai seguir os passos de Rebeca e ingressar no mundo da moda.

A situação entre mãe e filha vai piorar ainda mais quando Rebeca se envolver com um rapaz mais jovem, Felipe (Gabriel Leone), que é namorado de Bela (Bruna Martins), melhor amiga de Cecília.

Outros trabalhos da atriz

A famosa já esteve em algumas séries na TV Globo e fez sua primeira aparição nas telinhas em 2006, com a série da HBO Filhos do Carnaval, como Irene. Em 2017 ela conquistou o papel de Samira em A Formula, minissérie protagonizada por Drica Moraes e Fábio Assunção.

No ano seguinte, ela apareceu novamente na TV Globo, como Selma em Onde Nascem os Fortes. Agora em 2021, Fernanda Marques está com Um Lugar ao Sol no currículo e também a produção Colônia, com Andreia Horta, que vive a mocinha Lara da nova novela das 9.

Apesar de poucos trabalhos na televisão e cinema, se engana quem pensa que ela começou a carreira agora, a moça se dedica ao teatro desde os 11 anos de idade.

Como assistir Um Lugar ao Sol?

A estreia da novela de Lícia Manzo acontece dia 8 de novembro, segunda-feira, às 21:30, de acordo com a programação oficial da TV Globo. Para assistir é simples, você pode acompanhar tudo pela televisão ou a aba ‘Agora na TV’ da Globoplay, ambas as opções são gratuitas.

Para quem é assinante da Globoplay, ou pretende ser, os capítulos são adicionados na plataforma logo após a exibição na televisão, assim você pode assistir a hora que quiser. Quem quer ver a carinha de Fernanda Marques como Cecília em Um Lugar ao Sol vai ter que ser um pouquinho paciente, pois o nome da personagem não aparece no resumo sobre a primeira semana da novela, cedido pela TV Globo.

Assista o vídeo com as primeiras cenas da novela:

