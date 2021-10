Resumo Um Lugar ao Sol: primeiros capítulos, de 08 a 13 de novembro

A faixa das 9 está ganhando novidade na TV Globo! O novo folhetim de Lícia Manzo vai substituir Império e exibir uma trama totalmente inédita. Confira o que te aguarda nos primeiro capítulos da novela, de 8 a 13 de novembro de 2021, com o resumo de Um Lugar ao Sol.

Resumo da novela Um Lugar ao Sol

Capítulo 1 – Segunda-feira, dia 08 de novembro: os gêmeos Christian e Renato, separados na infância, completam 18 anos. Enquanto Christian comemora seu aniversário em um abrigo, Renato celebra com sua família adotiva, Elenice e José Renato. Avany se emociona ao discursar sobre o último dia de Christian no abrigo. Elenice presenteia Renato com um apartamento, enquanto Christian recebe de Ravi um porta-retrato de presente para seu novo lar. Christian promete a Ravi que virá buscá-lo quando o menino completar 18 anos. José Renato avisa a Renato que não custeará as despesas no seu novo apartamento e exige que o filho procure um emprego. Christian é desprezado por Ernani, que lhe conta que ele tem um irmão. José Renato sofre um infarto e, antes de morrer, revela ao filho que não é seu pai biológico. Christian decide ir atrás de seu irmão gêmeo. Renato decide morar fora do Brasil. Sete anos se passam e Christian continua na busca por seu irmão. Ravi percebe que Christian está amargurado por não ter conseguido dar continuidade aos estudos. Christian vai com Ravi à festa de aniversário de Lara. Ravi fica impactado ao ver Lara e Christian se beijando. Christian tenta se explicar para Ravi, que não aceita suas desculpas. Christian ateia fogo ao recorte de revista com a foto do irmão. Bárbara e Renato chegam ao aeroporto do Rio de Janeiro.

Capítulo 2 – Terça-feira, dia 09 de novembro – No resumo da novela Um Lugar ao Sol: Renato fica agitado ao se lembrar do atropelamento que causou. Ravi é acusado de roubo e detido equivocadamente. Renato é pego por policiais depois de comprar drogas no apartamento de Rui. Christian se desespera ao saber o valor da fiança para tirar Ravi da cadeia. Bárbara paga a fiança de Renato e põe fim ao relacionamento. Elenice deixa Renato apreensivo ao avisar que a situação financeira da família está mal. Renato promete a Bárbara que vai parar de beber e usar drogas. Anchieta despede Christian, que decide procurar um traficante para tirar Ravi da cadeia. A mochila de Christian é roubada. Christian diz a Lara que terá que fugir da cidade, e avisa à namorada que ela e Ravi correm perigo. Lara decide fugir com Christian e Ravi para a casa de sua avó. Christian vê Renato em um carro conversível.

Capítulo 3 – Quarta-feira, dia 10 de novembro: Christian vai atrás de Renato, que constata que a mãe mentiu ao dizer que o irmão e o pai haviam morrido. Renato furta produtos do supermercado de Bárbara para o irmão. Christian conta a Renato está jurado de morte pelos traficantes do morro do Camelo e precisa deixar a cidade. Bárbara liga furiosa para Renato, que justifica sua ausência no jantar de família por causa de um imprevisto. Christian escuta o recado deixado por Lara em seu celular, dizendo que Geize o viu subindo o morro. Christian deixa o apartamento de Renato levando a chave. Lara resolve subir o morro à procura do namorado e escuta disparos. Christian se desespera ao saber que Renato foi morto em seu lugar pelos bandidos.

Capítulo 4 – Quinta-feira, dia 11 de novembro – No resumo de Um Lugar ao Sol de quinta: Christian volta para o apartamento de Renato. Christian fica assombrado ao ouvir as palavras duras de Bárbara no celular de Renato. Lara se desespera ao identificar o suposto corpo de Christian no IML. Christian é abordado por Bárbara. Christian decide assumir a vida do irmão. Ravi fica desnorteado ao saber da suposta morte de Christian. Christian/Renato consegue evitar que Ravi suba o morro, deixando o rapaz incrédulo ao vê-lo vivo. Gorete avisa a Bárbara que Santiago passou mal no trabalho. Nicole e Bárbara reclamam da preferência que Santiago tem por Rebeca. Diante da decisão de assumir a vida do irmão, deixando para trás a sua própria vida, Christian/Renato implora a Ravi para não abandoná-lo. Ravi assiste impotente a Christian/Renato tatuar uma águia em seu corpo, exatamente como a do irmão

Capítulo 5 – Sexta-feira, dia 12 de novembro: Christian/Renato aluga um quarto em uma pensão para Ravi e pede que o amigo pegue seus documentos com Lara. Ravi se sente incomodado de ter que mentir para Lara. Christian/Renato descobre que tem uma conta conjunta com a mãe no banco. Castilho deixa claro para Santiago que ele deve parar de trabalhar por causa de sua saúde. Túlio reclama com Ruth por achar pequeno o valor que estão desviando da empresa de Santiago. Elenice estranha a forma como Renato/Christian a trata. Ravi afirma a Christian/Renato que não quer participar da história que ele criou e que prefere voltar para Goiás. Christian/Renato pede Bárbara em casamento. Christian/Renato e Santiago trocam elogios. Christian/Renato é conduzido a seu casamento por Ravi, seu atual motorista. Lara vê o carro de Christian passar. Noca fica preocupada quando a neta lhe diz que viu Christian. Bárbara se desespera ao saber que Christian/Renato ainda não chegou à igreja. Ravi aguarda Christian/Renato decidir sobre seu casamento com Bárbara.

Capítulo 6 – Sábado, dia 13 de novembro – No resumo do fim de semana de Um Lugar ao Sol: Ravi tenta demover Christian/Renato de se casar, sem sucesso. Durante o casamento, Noca joga tarô para a neta e a aconselha a matar o amor que sente por Christian. Rebeca e Túlio discutem. Ilana fica preocupada com o comportamento de Rebeca. Lara afirma à avó que quer deixar o Rio de Janeiro. Ravi se despede Lara dizendo que o Christian que ela conheceu está morto. Ravi leva Bárbara e Christian/Renato para o aeroporto. Bárbara é rude com Ravi, e Christian/Renato repreende a esposa. Christian/Renato liga para o celular de Ravi para pedir desculpas pelas palavras de Bárbara e fica surpreso ao ouvir a voz de Santiago.

Assista as primeiras cenas:

Elenco

O protagonista do folhetim é de Cauã Reymond, que interpreta dois papéis, Renato e Christian. O ator vive gêmeos que foram separados na infância, quando um deles foi adotado por uma família rica e o outro teve uma vida totalmente diferente.

A vilã da trama é Bárbara, interpretada por Alinne Moraes. A garota é namorada de Christian e sempre sonhou em se casar com o rapaz. Ela pisará em quem for preciso quando Lara aparecer em seu caminho.

A mocinha de Um Lugar ao Sol é vivida por Andreia Horta, que atualmente já tem aparecido na faixa das 9, por interpretar Maria Clara em Império. A moça vai se envolver com um dos gêmeos e terá Barbará em seu caminho.

Andreia Beltrão, afastada das novelas há muitos anos, interpreta em Um Lugar ao Sol Rebeca, filha mais velha de Santiago, que também é o pai da vilã Bárbara. A personagem é uma ex-modelo, descoberta pelo olheiro de uma agência na adolescência.

Gabriel Leone interpreta Felipe, um apaixonado pela música que é formado em psicologia e se envolve com Rebeca na novela. Ele é neto de Ana Virgínia (Regina Braga) e filho de Júlia (Denise Fraga).

Personagem de Juan Paiva, Ravi é o melhor amigo de Christian, ele o gêmeo cresceram no mesmo orfanato. O rapaz é leal e sempre está ao lado do amigo, mesmo quando Christian decide assumir a identidade de Renato.

A veterana Marieta Severo vive em Um Lugar ao Sol a avó da mocinha Lara. O nome da personagem é Vó Noca, uma senhora mineira, dona de casa.

Outros nomes que você vai ver na novela:

Mariana Lima

José de Abreu

Fernanda de Freitas

Denise Fraga

Pathy Dejesus

Daniel Dantas

Regina Braga

Ana Baird

Fernanda Marques

Marco Ricca

Natália Lage

Miguel Schmid

