Um Príncipe em Nova York 2: saiba como assitir

Após 32 anos de espera, os fãs de Eddie Murphy poderão assistir ao filme Um Príncipe em Nova York 2. Como está a terra de Zamunda em 2021? O longa volta as suas origens no bairro de Queens em Nova York – onde tudo começou. Vem ver o que a nova versão tem de novidade.

Um Príncipe em Nova York 2

Fazer um roteiro para a continuação de um filme tão icônico pode ser um enorme desafio, mas parece que Um Príncipe em Nova York 2 não decepcionará nesse quesito. Conforme divulgado pela Paramount Pictures, o enredo que “se passa após os eventos do primeiro filme, retratam o Príncipe Akeem Joffer( Eddie Murphy) prestes a tornar-se o Rei de Zamunda.” Contudo, o personagem de Murphy descobre que possui um filho nos Estados Unidos e, como último pedido de seu pai, deve retornar a Nova York para buscar seu filho e torná-lo príncipe.

Além de Eddie Murphy, retornarão aos seus papéis originais os atores Arsenio Hall (Semmi), James Earl Jones (Rei Jaffe Joffer) e Shari Headley (Lisa McDowell). Contudo, apesar do retorno dos atores, John Landis não retornará ao papel de diretor do longa. O substituto escolhido é Craig Brewer, que recentemente trabalhou com Murphy em seu projeto “Meu Nome é Dolemite” – Melhor Comédia pelo Critics’ Choice Awards em 2020.

Como assistir Um Príncipe em Nova York 2?

Um Príncipe em Nova York 2 estará disponível para assistir na Amazon Prime Video, mas também terá lançamento no cinema em alguns países.

Surpreendentemente, a Paramount vendeu o filme por US$ 125 milhões à Amazon. A venda do filme foi motivada pelas incertezas geradas pela pandemia do coronavírus; um lançamento exclusivo em salas de cinema poderia tornar Um Príncipe em Nova York 2 um fiasco de bilheterias.

Trailer do novo filme de Eddie Murphy

O trailer de Um Príncipe em Nova York 2 mostra a presença de personagens clássicos (como os idosos da barbearia) e adições novas ao mundo do Príncipe Akeem – como o personagem de Wesley Snipes. Certamente, o trailer de divulgação já mostra que o filme será um dos mais engraçados na carreira de Eddie Murphy.

Enredo do longa original

Embora tenha muitos fãs atualmente, Um Príncipe em Nova York foi lançado há mais de 30 anos. Como resultado do tempo passado, talvez você não lembre tão bem da história do filme original. Por isso, preparamos uma breve sinopse abaixo:

Herdeiro do reino fictício de Zamunda, o Príncipe Akeem Joffer (Murphy) possui todas as regalias de sua posição na realeza, mas começa a se incomodar com a mesmice. O estopim ocorre quando seu pai, o imponente Rei Jaffe (James Earl Jones) arranja uma esposa para o personagem de Murphy. Irritado com a situação, o príncipe decide viajar para Nova York junto de seu assessor Semmi (Arsenio Hall). Lá, o herdeiro decide buscar o amor verdadeiro.

Em entrevista a um programa televisivo dos Estados Unidos, Arsenio Hall e Eddie Murphy debateram a “demora” de mais de 30 anos para a realização de Um Príncipe em Nova York 2. Certamente, a conversa dos astros foi esclarecedora.

Murphy começou comentando o assunto: “Nós nunca planejamos uma sequência para este filme. Mas seu sucesso continuou reverberando. De todos os filmes que fiz em mais de 40 anos, Um Príncipe em Nova York é o único que possui uma base de fãs cult. Então, como resultado disso, cerca de cinco ou seis anos atrás tive a ideia”.

O astro do filme continua sua explicação comentando que a ideia demorou mais cerca de 4 anos para ser desenvolvida em conjunto com a Paramount.

Quando questionados sobre a pressão de fazer a sequência, Arsenio Hall afirmou que ela surgiu da base de fãs. “Fãs que me encontravam no shopping ou Twitter diziam ‘não f*** com o filme! Não estrague tudo!’ E você precisa fazê-lo com tudo isso na cabeça”, concluiu Hall sobre a demora do filme.

Antes e depois do elenco de Um Príncipe em Nova York

Eddie Murphy e Arsenio Hall (Akeem e Semmi): Os atores Eddie Murphy e Arsenio Hall são as principais estrelas nos dois filmes. Além de interpretarem Akeem e Semmi, Murphy e Hall encarnaram alguns dos personagens secundários nos dois filmes – em especial, os “velhinhos” da barbearia. Mesmo após mais de trinta anos, os dois permanecem com praticamente a mesma aparência do filme original.

James Earl Jones (Rei Jaffe): Dono de uma voz icônica (que inclusive deu caráter ao Darth Vader nos cinemas), James Earl Jones também volta a Um Príncipe em Nova York 2. Sua participação neste novo filme deve ser menor, pois o ator já está com 90 anos; e pelo que o trailer mostra, o Rei Jaffe está em seu leito de morte.

Shari Headley (Lisa McDowell, paixão de Akeem): A surpresa no elenco do novo filme é a atriz Shari Headley. Embora nunca tenha feito tanto sucesso após o lançamento de Um Príncipe Nova York, Headley retorna ao papel de Lisa McDowell (a esposa do príncipe Akeem). Se no primeiro filme ela era apenas uma nova-iorquina, agora, a personagem de Shari deve mostrar a maturidade de uma rainha.