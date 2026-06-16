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Vai ter Avenida Brasil hoje na Globo? Novela sai do ar por causa da Copa

Novela é cortada por causa da Copa

Escrito por Anny Malagolini

A reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo terá mudanças na programação da Globo durante a semana da Copa do Mundo de 2026. Por causa dos jogos, a novela não aparece todos os dias na grade entre terça-feira, 16 de junho, e sexta-feira, 19 de junho.

Que dia vai passar Avenida Brasil nesta semana?

De acordo com a programação da emissora, Avenida Brasil não será exibida na terça-feira nem na quinta-feira. A novela volta ao ar na quarta-feira, 17 de junho, e também está prevista para a sexta-feira, 19 de junho, em horários diferentes.

Avenida Brasil vai passar na Globo em dois dias nesta semana:

Quarta-feira, 17 de junho: novela vai ao ar às 15h25, antes da transmissão de futebol marcada para 16h30.

Sexta-feira, 19 de junho: a novela será exibida às 17h05, depois da Sessão da Tarde e antes da faixa de novelas e jornalismo da noite.

Na terça-feira, 16 de junho, a Globo exibe Além do Tempo às 14h45 e entra com futebol às 15h30. Por isso, Avenida Brasil não aparece na grade. Na quinta-feira, 18 de junho, a emissora também exibe futebol à tarde, e o Vale a Pena Ver de Novo não consta na programação.

A mudança acontece por causa da cobertura da Copa do Mundo. A Globo reorganizou a grade para transmitir partidas da fase de grupos, o que afeta principalmente a programação da tarde.

Como o Vale a Pena Ver de Novo costuma ocupar uma faixa antes do fim da tarde, a novela pode ser antecipada, encurtada ou retirada da grade em dias de jogos. Nesta semana, a reprise de Avenida Brasil foi mantida apenas na quarta e na sexta-feira.

Quais jogos da Copa passam na Globo nesta semana?

Além das mudanças em Avenida Brasil, a Globo transmite jogos da Copa do Mundo entre terça e sexta-feira. Veja os principais confrontos previstos:

Terça-feira, 16 de junho
França x Senegal, às 16h
Áustria x Jordânia, à 1h da madrugada

Quarta-feira, 17 de junho
Inglaterra x Croácia, às 17h
Uzbequistão x Colômbia, às 23h

Quinta-feira, 18 de junho
Suíça x Bósnia e Herzegovina, às 16h
México x Coreia do Sul, às 22h

Sexta-feira, 19 de junho
Brasil x Haiti, às 21h30
Turquia x Paraguai, à 0h

A programação pode variar conforme a praça e a duração das transmissões. Por isso, quem acompanha Avenida Brasil deve ficar atento à grade local da Globo durante a Copa.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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