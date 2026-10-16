Vai ter reprise do último capítulo de Além do Tempo?

Vai ter reprise do último capítulo de Além do Tempo?

A reprise de Além do Tempo chega ao fim nesta sexta-feira (16), com o desfecho da história de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso). Para quem pretende acompanhar o encerramento da novela, a dúvida é se haverá uma nova exibição no dia seguinte.

Último capítulo de Além do Tempo

Não haverá reprise do último capítulo de Além do Tempo no sábado, 17 de outubro. Na faixa de programação prevista para o dia, a Globo exibirá Roque Santeiro às 14h30. Portanto, quem perder o capítulo final desta sexta-feira precisará verificar se o conteúdo está disponível no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

Exibida originalmente entre julho de 2015 e janeiro de 2016, Além do Tempo foi escrita por Elizabeth Jhin e teve direção artística de Rogério Gomes. A produção reúne nomes como Alinne Moraes, Rafael Cardoso, Paolla Oliveira, Irene Ravache, Ana Beatriz Nogueira e Emílio Dantas.

Na primeira fase, ambientada no século XIX, Lívia é uma jovem de origem humilde que vai viver em um convento por decisão da mãe, Emília (Ana Beatriz Nogueira). Sua vida muda quando conhece Felipe, um nobre que está comprometido com Melissa (Paolla Oliveira).

Apesar das diferenças sociais e dos compromissos assumidos pelo rapaz, Lívia e Felipe se apaixonam. O romance provoca conflitos e desperta a rivalidade de pessoas próximas, especialmente de Melissa, que não aceita a possibilidade de perder o noivo.

A primeira fase termina com uma tragédia que muda o destino dos protagonistas. A história, no entanto, não acaba ali.

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