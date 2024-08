Vai ter Vale a Pena Ver de Novo hoje? Horário de Alma Gêmea hoje

TV Globo mudou programação desta quarta-feira, 28 de agosto, por causa do Brasileirão feminino

Nesta quarta-feira, 28 de agosto, após Cheias de Charme, a TV Globo exibe o jogo de volta das quartas de final do Brasileirão feminino com Palmeiras e Cruzeiro. Por isso, a grade da emissora passou por mudanças, incluindo o horário de Alma Gêmea, novela do Vale a Pena Ver de Novo.

Que horas começa Alma Gêmea hoje?

Por causa do jogo, a reprise de Alma Gêmea está prevista para começar depois das 17h35 (horário de Brasília). Tradicionalmente, o horário do Vale a Pena Ver de Novo começa às 17h25, depois da Sessão da Tarde da semana, segundo a programação oficial da TV Globo.

A exibição ocorre de segunda a sexta-feira e, eventualmente, pode sofrer alterações, caso a emissora decida exibir uma partida de futebol.

Como assistir o Vale a Pena Ver de Novo online

Para assistir a novela online é necessário ter uma das assinaturas pagas da plataforma de streaming. O conteúdo só é liberado para os assinantes, assim como os demais títulos do catálogo.

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;

Passo 3: escolha um dos planos disponíveis para assinatura.

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo da plataforma de streaming, além da novela.