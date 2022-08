O ator Everaldo Pontes durante as gravações de Mar do Sertão - Foto: Divulgação/Globo/Ronald Santos Cruz

Vale do Catimbau: conheça onde foi gravada Mar do Sertão

Mar do Sertão, próxima novela das seis, usa o sertão nordestino como paisagem para mostrar o triângulo amoroso entre Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes). O Vale do Catimbau, em Pernambuco, foi uma das locações escolhidas para as gravações da trama. O parque impressiona por sua grandiosidade e beleza, e promete cenas exuberantes para o folhetim.

Em que cidade fica o Vale do Catimbau?

O Vale do Catimbau abrange os municípios de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga no estado de Pernambuco. É o segundo maior parque arqueológico do Brasil, com mais de 60 mil hectares.

O local se destaca por seus sítios arqueológicos com inscrições e pinturas rupestres com mais de 6 mil anos de idade, que constituem uma representação da pré-história dessa região. Grutas, cemitérios pré-históricos, chapas, cânions, cavernas, trilhas e monumentos geomorfológicos também fazem parte da paisagem.

O Parque Nacional do Catimbau foi criado em dezembro de 2002 com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais existentes, além de ser utilizado como local para pesquisas específicas, turismo ecológico e atividades de educação ambiental.

O Vale é bastante procurado por turistas que gostam de estar em contato com a natureza e fazer trilhas de leves a moderadas. Para fazer o passeio, é necessário estar acompanhado de um dos guias previamente cadastrados pelo ICMBio e registrados na Associação de Guias do parque.

Para chegar até o Vale do Catimbau, é necessário pegar um voo até Recife e optar por ir de carro ou de ônibus até o parque. A viagem pode durar até 5h, dependendo do trajeto escolhido.

Além do parque arqueológico, o elenco de Mar do Sertão gravou cenas na cidade de Piranhas, no Alagoas. Ao todo, foram mais de 60 profissionais que viajaram rumo ao nordeste para trabalhar na produção da novela de Mário Teixeira. Os protagonistas Isadora Cruz, Sérgio Guizé, Renato Goes, que interpretam Candoca, Zé Paulino e Tertulinho, estiveram presentes no local, assim como Enrique Diaz, Everaldo Pontes, Pedro Lamin e Lucas Galvino.

Quando estreia Mar do Sertão?

Mar do Sertão estreia em 22 de agosto de 2022 na Globo. A trama será a substituta de Além da Ilusão, que termina no próximo dia 19.

A próxima novela das seis começa com Zé Paulino e Candoca estão noivos. Bem no dia em que o casamento está marcado, o rapaz recebe uma ordem do coronel Tertúlio (José de Abreu) para levar um cavalo até outra cidade.

É quando Tertulinho (Renato Góes) retorna para Canta Pedra, cidade fictícia onde se passa a novela, e se encanta por Candoca enquanto vê a moça tomar um banho de rio. No entanto, seu pai pede para que ele acompanhe Zé Paulino no trabalho, quando uma chuva forte cai durante o trajeto.

O noivo da protagonista é dado como morto, enquanto Tertulinho sobrevive. Com o caminho livre, o filho do coronel começa a conquistar Candoca. O que eles não esperavam é que Zé Paulino está vivo. O rapaz retorna para Canta Pedra dez anos depois, deixando todos chocados, principalmente a mocinha, que se entregou a outro homem depois da “morte” de seu amado.

Mar do Sertão ainda abordará questões como a falta d’água no interior do nordeste e a disputa pelo poder pelos coronéis da região.

Caio Blat, José Dumont, Quitéria Kelly, Thardelly Lima, Michel Gomes, Nanego Lira, Wilson Rabelo, Debora Bloch, Mariana Sena, Theresa Fonseca e Suzy Lopes são outros atores que estão no elenco.

O folhetim é de autoria de Mário Teixeira, que também escreveu Passaporte para Liberdade (2021), O Tempo não Para (2018), Liberdade, Liberdade (2016) e I Love Paraisópolis (2015). A direção artística é de Allan Fiterman.