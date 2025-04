Vale Tudo estreia com elogios à Bella Campos; veja a reprise do 1º capítulo

A TV Globo estreou na segunda-feira, 31 de março de 2025, sua nova novela das 9, o remake de Vale Tudo. A história que foi um sucesso na década de 1980 está de volta, agora com novos atores, mas com o mesmo jeito de “Novelão”. A história de Maria de Fátima e sua mãe Raquel empolgou o público, além da trilha sonora.

Estreia de Vale Tudo faz sucesso

A estreia de Vale Tudo estreia o chegou nas telinha na segunda, 31 de março, e a nova trama foi o assunto principal nas redes sociais. A atuação de Bella Campos como Maria de Fátima, papel vivido na primeira versão por Glória Pires, foi uma das mais comentadas e elogiadas na noite.

A escolha da artista de 27 anos para um papel tão icônico, inicialmente, gerou resistência no público, mas só até o primeiro capítulo. “Bella Campos sustentando um embate com antonio pitanga, vocês vão ter que aceitar”, escreveu um seguidor.

“1º bloco de #ValeTudo e eu já tô gostando. É cedo pra falar, mas tô sentindo que já paguei com a língua sobre a Bella Campos”, elogiou outra telespectador.

“5 minutos do primeiro capítulo e eu já deitei pra Raquel da Taís, que atriz. que mulher”, disse um internauta sobre a protagonista.

“A Alice de Solange foi um mimo para os fãs mais radicais da primeira versão não chorarem tanto. Ela é simplesmente a Lídia Brondi, comentou outro seguidor.

O jornalista Chico Barney, do UOL, também elogiou a estreia: “o primeiro bloco de #ValeTudo já deu mais audiência que Mania de Você inteirinha.

Como assistir o primeiro capítulo?

Não assistiu a estreia? A boa notícia é que os capítulos de Vale Tudo ficam disponíveis no Globoplay e é possível assistir online.

A plataforma da emissora oferece pacotes que custam entre R$ 19,90 e R$ 89,90. Cada um oferece benefícios diferentes.

