Valentina Herszage será par romântico de Mateus Solano em nova novela

Quem está assistindo a edição especial de Pega Pega pode estranhar a interação entre os papéis de Valentina Herszage e Mateus Solano na nova novela das sete. Em Quanto Mais Vida Melhor, os dois terão uma relação amorosa. Na atual trama que está sendo exibida na Globo, os atores fazem os papéis de pai e filha.

Quem serão Valentina Herszage e Mateus Solano na nova novela?

Em Quanto Mais Vida Melhor, Valentina Herszage será Flávia, uma dançarina de pole dance que, além de dançar, canta muito bem. A garota é metida e autoconfiante, e vive dando golpes em outras pessoas para se dar bem.

Já Mateus Solano será Guilherme, um médico cirurgião muito bem-sucedido, e que é casado, porém é muito ciumento e controlador, desgastando a relação com sua esposa.

Segundo o jornal O Dia, os personagens de Herszage e Solano vão se envolver romanticamente ao longo da nova novela das sete. As cenas podem causar um estranhamento no espectador já que atualmente, a Globo exibe a reprise de Pega Pega, em que Mateus Solano também é protagonista na pele do personagem Eric. Ele contracena com Valentina, que interpreta Bebeth, sua filha no folhetim.

Quando começa a novela?

A novela vai ao ar a partir de 22 de novembro. Quanto Mais Vida Melhor é escrita por Mauro Wilson, que faz sua estreia como autor de novelas da Globo. Ele já trabalhou como roteirista de “A Grande Família” e “Os Trapalhões”.

Além dos quatro protagonistas, o elenco de Quanto Mais Vida Melhor conta com outros nomes de destaque como Júlia Lemmertz, Elizabeth Savalla, Marcos Caruso, Tato Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Jussara Freire e Ana Lúcia Torre.