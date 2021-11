A Globo anunciou que O Cravo e a Rosa será reexibida a partir de 6 de dezembro. A trama foi ao ar pela primeira vez há 21 anos e muitos atores estão bem diferentes atualmente. Abaixo, veja como está o elenco de O Cravo e a Rosa hoje.

Adriana Esteves – O Cravo e a Rosa Elenco hoje

Na novela de época, Adriana Esteves interpretou a protagonista Catarina. A atriz segue na carreira artística e é um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Atualmente, tem 51 anos e é casada com Vladimir Brichta. Tem dois filhos, Felipe Ricca, fruto de seu casamento com Marco Ricca, e Vicente Brichta.

Eduardo Moscovis – O Cravo e a Rosa Elenco hoje

Eduardo é o intérprete de Petruchio, o rude caipira que conquista o coração de Catarina. Hoje, Eduardo tem 53 anos e segue carreira artística. Ele fará uma aparição de Um Lugar ao Sol, atual novela das nove. Ele tem quatro filhos: Gabriela e Sofia, fruto de seu casamento com Roberta Richard, e Manuela e Rodrigo, do relacionamento com Cynthia Howlett.

Ana Lúcia Torre

Presença constante nas novelas de Walcyr Carrasco, Ana Lúcia Torre viveu Neca/Leonor em O Cravo e a Rosa. Hoje, a atriz está com 76 anos. Ela faz parte do elenco da nova novela das sete, Quanto Mais Vida, Melhor. Tem um filho, Pedro Lobo, fruto de seu segundo casamento.

Pedro Paulo Rangel – O Cravo e a Rosa Elenco hoje

O intérprete de Calixto hoje tem 73 anos. O ator anda sumido das telinhas – seu último trabalho em novelas foi em 2012, em Amor Eterno Amor. Em 2017, ele fez uma participação na sitcom Prata da Casa, da Fox Brasil.

Suely Franco – O Cravo e a Rosa Elenco hoje

Hoje, Suely Franco, que viveu Mimosa na novela, está com 82 anos. Seu último trabalho na TV foi em 2019, na novela A Dona do Pedaço, em que ela interpretou Marlene. Tem um filho, Carlos Franco, fruto de seu casamento com Carlos Koppa.

Rodrigo Faro

Antes de se tornar apresentador da Record, Rodrigo Faro interpretou Heitor em O Cravo e a Rosa. Está na emissora concorrente desde 2008, assumindo o comando dos programas Ídolos, Melhor do Brasil, além de ter atuado em folhetins como Bela, A Feia (2009) e Dona Xepa (2013). Hoje, aos 48 anos, ele apresenta a Hora do Faro. É casado com Vera Viel, com quem tem três filhas.

Maria Padilha

A intérprete de Dinorá hoje tem 61 anos. Há tempos ela não aparece nas telinhas. Sua última novela foi em 2015, com A Regra do Jogo. Anteriormente, em 2012, esteve em Lado a Lado, também da Globo. É casada com Brenno Meneghel, com quem mantém um relacionamento desde 2014.

Murilo Rosa

Murilo Rosa continua sendo um grande nome das novelas. Recentemente, o ator de 51 anos esteve em Salve-se Quem Puder (2020) e Orgulho e Paixão (2018). É casado com a modelo Fernanda Tavares, com quem tem dois filhos, Lucas e Arthur.